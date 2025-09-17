Niega Senado licencia a jueza que recién rindió protesta; es actual funcionaria de Aduanas

Senado sienta precedente al negar la licencia a jueza que recién rindió protesta el 1 de septiembre pasado (Graciela López Herrera)

En un hecho inédito, el pleno del Senado rechazó por 90 votos a favor y 11 abstenciones, otorgar licencia a la jueza Irlanda Gabriela Pacheco Torres, quien recién rindió protesta el 1 de septiembre y unas horas después solicitó esa licencia para separarse de sus funciones por seis meses con el argumento de hacer la entrega recepción de su actual cargo pues ella es la directora general de Evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas de México.

“La naturaleza de mis funciones exige un cierre ordenado transparente y responsable de los procesos en curso, a fin de evitar afectaciones en la operación institucional y asegurar una adecuada entrega de responsabilidades”, esgrimió

Pero los senadores consideraron como “no justificable” esa licencia al acusar que la aún funcionaria de Aduanas tuvo tiempo suficiente para realizar un cierre ordenado, transparente y responsable de esas funciones.

“Ni siquiera debería estar pidiendo licencia, ¡todavía rindió protesta!, ¡esto no es un juego, esto es el poder judicial! ¡esto es una burla! “, explotó la senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena,.

Exigió que la juzgadora recién electa, pida licencia para que su suplente tome el lugar y desempeñe el cargo n el Poder Judicial.

“Registrarse, competir, hacer campaña, ganar la elección, tomar protesta y además solicitar una licencia, me parece un exceso, una burla, por eso conmino a la ciudadana Irlanda Pacheco a que presente su renuncia, que entiendo que es un derecho humano la licencia pero las razones que ha puesto y el proceso que se vivió no merecen que ella tenga una licencia para terminar su pendientes en el cargo anterior”, fustigó

Hasta el 19 de mayo, Irlanda Pacheco actuó como defensora particular de Luis Erick Barajas García, presunto integrante del grupo delictivo La Unión Tepito.

Su cliente “El Trompas” fue detenido el 24 de julio de 2024 en la alcaldía Venustiano Carranza por posesión de un arma de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

En su defensa, Pacheco Torres solicitó el sobreseimiento de la causa penal 374/2024 ante un juez de control federal.

La controversia radica en que se registró como candidata a jueza mientras estaba sujeta a una suspensión condicional del proceso penal por los delitos de fraude procesal y uso de documentos falsos.

La suspensión fue dictada el 13 de julio de 2024 y con duración de seis meses, implicó condiciones como: residencia fija, presentación periódica ante autoridades judiciales y el pago de 50 mil pesos como reparación del daño.

Pese a esa situación judicial, fue admitida como candidata en el proceso de selección judicial organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y resultó electa con más de 37 mil votos.

La normativa del INE establecía como requisito para los aspirantes “gozar de buena reputación” y no haber sido condenados por delitos que afectaran la buena fama pública, como fraude o falsificación.

El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador de Morena, al hablar en pro del dictamen, sostuvo que el trámite en discusión no es meramente administrativo, sino que afecta principios fundamentales del Estado de derecho.

“Es una decisión de este pleno que manda un mensaje claro, que la Cuarta Transformación, la justicia no se va a administrar a medias ni se congela por conveniencia, la justicia es un derecho del pueblo y como tal debe ejercerse con toda responsabilidad y sin interrupciones.

“Aquí no debe de temblar la mano a los senadores hoy al negar esta licencia, estaremos resolviendo lo que en justicia le corresponde a este Senado y estaremos sentando un gran precedente para la vida pública, política, social y para la justicia en nuestro país”, afirmó.