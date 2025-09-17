Zar antiterrorista de EU viene a México para combatir el financiamiento del narco

John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EU llega este jueves a México (Archivo)

Combate al narco — El combate al financiamiento a los cárteles de la droga es un pendiente que Estados Unidos no pretende dar respiro, por lo que este jueves llegará a México John K. Hurley, Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocido como el zar antiterrorismo, para abordar con autoridades del Gobierno Federal, entre ellas el gabinete de seguridad. todo lo referente al dinero ilícito que llega a las arcas del crimen organizado.

El Departamento del Tesoro destaca en un comunicado que la reunión de su zar antiterrorismo con el gabinete de seguridad de la presidente Claudia Sheinbaum se registra en un contexto en el que Washington ha intensificado sus esfuerzos para desmantelar las organizaciones del narco en México y detener el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

“Este es el primer viaje internacional del Subsecretario Hurley en su cargo, lo que pone de relieve el compromiso de la administración (de Donald Trump) para abordar el problema de los cárteles de la droga terroristas”, explica el Departamento del Tesoro.

De acuerdo con la agenda que tendrá el zar antiterrorismo de EU, tendrá encuentros con funcionarios del Gobierno Federal y empresarios, donde se abordarán asuntos como estrategias para combatir el financiamiento ilícito de los cárteles de la droga en México, el narcotráfico, operaciones de los grupos criminales que operan en territorio mexicano y el tráfico de fentanilo ilícito hacia EU.

La Familia Michoacana, otro cártel que está bajo la lupa de EU (RR. SS.)

En la misma línea, el gobierno de Trump reiteró su intención de colaborar con las autoridades mexicanas en el combate al crimen organizado, por lo que subrayó la sólida cooperación que existe entre ambos países.

Sobre este punto, el Departamento del Tesoro resaltó que “no permitirá que los cárteles de la droga con sede en México accedan al sistema financiero estadounidense”, por lo que se trabaja en una estrategia para congelar todos los bienes y cuentas en suelo estadounidense.

Con esta visita de Hurley se confirma la etiqueta de organizaciones terroristas a cárteles mexicanos por parte del gobierno estadounidense.

