Inauguran Central de Ciclo Combinado Manzanillo III para fortalecer el sistema eléctrico nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este viernes la inauguración de la Central de Ciclo Combinado Manzanillo III, una obra que busca fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional y garantizar un suministro de energía más confiable para los hogares, la industria y los servicios del país.

Durante el evento, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que esta nueva central representa un paso importante para mejorar la generación eléctrica en México, ya que aportará 357 megawatts adicionales de capacidad al sistema nacional. Según explicó, esta energía permitirá atender la creciente demanda eléctrica y contribuirá al desarrollo económico de la región y del país.

La funcionaria señaló que la nueva infraestructura cuenta con tecnología moderna y eficiente, lo que permitirá generar electricidad de manera más sustentable. Entre los beneficios ambientales mencionó un ahorro superior a los 93 millones de litros de agua al año, además de evitar la emisión de casi un millón de toneladas de dióxido de carbono. Esta reducción en contaminantes equivale a retirar de circulación más de 312 mil vehículos que funcionan con gasolina.

En la ceremonia también estuvieron presentes la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor; la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva; y el director general de Petróleos Mexicanos, Juan Carlos Carpio Fragoso.

Luz Elena González afirmó que esta central refleja la estrategia del gobierno federal para fortalecer las empresas públicas y avanzar hacia una mayor soberanía energética. Indicó que la energía es un elemento fundamental para el crecimiento económico y el bienestar social, por lo que se continuará invirtiendo en infraestructura que garantice el acceso a este servicio para toda la población.

Asimismo, destacó que la nueva planta servirá como base para la incorporación de más fuentes renovables de energía al sistema eléctrico nacional. Explicó que contar con generación firme y confiable permite integrar energías limpias sin poner en riesgo el suministro eléctrico que requieren millones de mexicanos todos los días.

La titular de Energía también anunció que recientemente concluyó un proceso encabezado por la Comisión Federal de Electricidad para la puesta en marcha de 38 nuevas plantas de generación renovable. De acuerdo con la funcionaria, este procedimiento se caracterizó por su transparencia y efectividad, y los detalles serán dados a conocer la próxima semana durante la conferencia matutina del gobierno federal.

Finalmente, González Escobar reiteró que una de las prioridades de la administración federal es incrementar la participación de energías limpias, reducir el uso de combustibles fósiles y disminuir la huella de carbono del país. Señaló que estos proyectos buscan construir un sistema energético más sustentable, sin dejar de garantizar el suministro de electricidad para las familias mexicanas y las actividades productivas.

Con la entrada en operación de la Central de Ciclo Combinado Manzanillo III, el gobierno federal apuesta por fortalecer la infraestructura energética nacional y avanzar en los objetivos de soberanía y transición energética planteados para los próximos años.