SSPC da recomendaciones para prevenir fraudes al comprar mercancía durante el Mundial de la FIFA

Vendedores ambulantes en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México (Adolfo López)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, alertó a la población sobre los riesgos asociados al comercio de productos apócrifos que representan una amenaza para la seguridad económica de los consumidores con motivo de la realización del Mundial FIFA 2026.

“Durante el torneo, turistas nacionales y extranjeros visitarán la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, sedes oficiales de la Copa Mundial. Estos entornos generarán condiciones propicias para la expansión del comercio informal y la venta de mercancía falsa por redes sociales y páginas web apócrifas utilizadas por delincuentes” indicó la dependencia en un comunicado.

Asimismo, indicó que con el fin de evitar el comercio ilegal de productos y proteger a los consumidores, se implementarán dispositivos especiales durante el torneo, que incluyen vigilancia en un radio de tres kilómetros alrededor de los estadios y Fan Fest, así como la instalación de módulos de atención ciudadana.

Los principales riesgos durante el Mundial FIFA 2026 según la SSPC son:

Comercio ambulante y venta informal en zonas turísticas y alrededores de estadios.

Ofertas de mercancía “oficial” en redes sociales sin verificación.

Sitios web y perfiles digitales clonados que simulan tiendas autorizadas.

Solicitudes de pago mediante transferencias directas o enlaces externos.

Promociones falsas asociadas al Mundial.

Igualmente, la Secretaría de Seguridad compartió las siguientes recomendaciones a la población: