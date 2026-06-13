Profeco orienta sobre costos y opciones de escuelas de fútbol para niñas, niños y adolescentes

En el marco del entusiasmo que ha despertado la Copa del Mundo entre miles de familias mexicanas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer una guía informativa sobre los costos y características de escuelas de fútbol en distintas partes del país, con el objetivo de ayudar a madres, padres y tutores a tomar decisiones informadas antes de inscribir a sus hijos en alguna academia deportiva.
A través de un estudio realizado en 33 escuelas de fútbol ubicadas en 22 estados de la República Mexicana, la dependencia recopiló información relacionada con inscripciones, mensualidades, uniformes y modalidades de entrenamiento. El análisis fue realizado del 3 al 6 de marzo de este año mediante llamadas telefónicas hechas bajo la modalidad de consumidor encubierto.
De acuerdo con Profeco, el estudio tomó como referencia a un niño de ocho años de edad en nivel principiante, interesado en recibir formación básica y recreativa. La institución aclaró que los precios podrían haber cambiado desde el momento en que se realizó la investigación.
Además de enseñar aspectos técnicos del deporte, las escuelas de fútbol también contribuyen al desarrollo de valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo, elementos que son importantes para la formación integral de niñas, niños y adolescentes.
Entre los ejemplos presentados por la dependencia se encuentran opciones con costos accesibles y otras con precios considerablemente más elevados. En Aguascalientes, por ejemplo, la Escuela de Futbol Hidro Gallos ofrece entrenamientos para menores de ocho años con una mensualidad de 390 pesos y sin costo de inscripción. El uniforme tiene un precio de 690 pesos.
En contraste, en la Ciudad de México, la Escuela de Futbol Villareal España Roma Norte registra algunos de los costos más altos del estudio. La inscripción tiene un valor de 2 mil 320 pesos, mientras que la mensualidad asciende a 2 mil 88 pesos. El uniforme de entrenamiento cuesta 800 pesos.
En el Estado de México, el Centro de Formación Tuzos Esparza Soccer cobra 800 pesos por inscripción y 400 pesos mensuales, además de un uniforme con costo de mil 200 pesos. Por su parte, en Quintana Roo, la Filial Pumas Cancún solicita una inscripción de 2 mil 500 pesos, una mensualidad de 950 pesos y uniformes por 2 mil pesos.
También existen alternativas más económicas. En Campeche, la Escuela de Futbol Pumas cobra únicamente 100 pesos de inscripción y 300 pesos mensuales. Mientras tanto, en Durango, la Escuela de Futbol Valcha-Durango no cobra inscripción y mantiene una mensualidad de 420 pesos.
Ante estas diferencias, Profeco recomendó a las familias comparar precios, instalaciones y características de cada escuela antes de contratar algún servicio. Asimismo, sugirió verificar la disponibilidad de lugares, la frecuencia de los entrenamientos y las condiciones de los programas deportivos.
La dependencia también aconsejó conservar documentos como reglamentos, credenciales y comprobantes de pago para contar con respaldo en caso de aclaraciones futuras.
Esta iniciativa forma parte del llamado Mundial Social, estrategia impulsada por el Gobierno de México para promover actividades deportivas, educativas, culturales y de salud aprovechando el interés generado por la Copa del Mundo. Con ello se busca fomentar la práctica deportiva y dejar un legado positivo entre la población, especialmente entre las nuevas generaciones.