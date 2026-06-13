Profeco orienta sobre costos y opciones de escuelas de fútbol para niñas, niños y adolescentes

Escuelas de fútbol en México

En el marco del entusiasmo que ha despertado la Copa del Mundo entre miles de familias mexicanas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer una guía informativa sobre los costos y características de escuelas de fútbol en distintas partes del país, con el objetivo de ayudar a madres, padres y tutores a tomar decisiones informadas antes de inscribir a sus hijos en alguna academia deportiva.﻿

A través de un estudio realizado en 33 escuelas de fútbol ubicadas en 22 estados de la República Mexicana, la dependencia recopiló información relacionada con inscripciones, mensualidades, uniformes y modalidades de entrenamiento. El análisis fue realizado del 3 al 6 de marzo de este año mediante llamadas telefónicas hechas bajo la modalidad de consumidor encubierto.﻿

De acuerdo con Profeco, el estudio tomó como referencia a un niño de ocho años de edad en nivel principiante, interesado en recibir formación básica y recreativa. La institución aclaró que los precios podrían haber cambiado desde el momento en que se realizó la investigación.﻿

Además de enseñar aspectos técnicos del deporte, las escuelas de fútbol también contribuyen al desarrollo de valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo, elementos que son importantes para la formación integral de niñas, niños y adolescentes.﻿

Entre los ejemplos presentados por la dependencia se encuentran opciones con costos accesibles y otras con precios considerablemente más elevados. En Aguascalientes, por ejemplo, la Escuela de Futbol Hidro Gallos ofrece entrenamientos para menores de ocho años con una mensualidad de 390 pesos y sin costo de inscripción. El uniforme tiene un precio de 690 pesos.﻿

En contraste, en la Ciudad de México, la Escuela de Futbol Villareal España Roma Norte registra algunos de los costos más altos del estudio. La inscripción tiene un valor de 2 mil 320 pesos, mientras que la mensualidad asciende a 2 mil 88 pesos. El uniforme de entrenamiento cuesta 800 pesos.﻿

En el Estado de México, el Centro de Formación Tuzos Esparza Soccer cobra 800 pesos por inscripción y 400 pesos mensuales, además de un uniforme con costo de mil 200 pesos. Por su parte, en Quintana Roo, la Filial Pumas Cancún solicita una inscripción de 2 mil 500 pesos, una mensualidad de 950 pesos y uniformes por 2 mil pesos.﻿

También existen alternativas más económicas. En Campeche, la Escuela de Futbol Pumas cobra únicamente 100 pesos de inscripción y 300 pesos mensuales. Mientras tanto, en Durango, la Escuela de Futbol Valcha-Durango no cobra inscripción y mantiene una mensualidad de 420 pesos.﻿

Ante estas diferencias, Profeco recomendó a las familias comparar precios, instalaciones y características de cada escuela antes de contratar algún servicio. Asimismo, sugirió verificar la disponibilidad de lugares, la frecuencia de los entrenamientos y las condiciones de los programas deportivos.﻿

La dependencia también aconsejó conservar documentos como reglamentos, credenciales y comprobantes de pago para contar con respaldo en caso de aclaraciones futuras.﻿

Esta iniciativa forma parte del llamado Mundial Social, estrategia impulsada por el Gobierno de México para promover actividades deportivas, educativas, culturales y de salud aprovechando el interés generado por la Copa del Mundo. Con ello se busca fomentar la práctica deportiva y dejar un legado positivo entre la población, especialmente entre las nuevas generaciones.