Inicia construcción del Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Manzanillo

Colocación de la primera piedra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Manzanillo

Durante la colocación de la primera piedra a la obra, el director general del Instituto Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo subrayó la importancia de esta obra que beneficiará directamente a 65 mil personas; a pesar del crecimiento de la economía, empleo y población en la entidad, el terreno se había convertido en deuda pública y un problema de inseguridad.

“Seguimos fortaleciendo con la presidenta Claudia Sheinbaum al recuperar la capacidad del estado, cumplir, recuperar lo público y hacerlo con buena planeación. Gracias a eso los ingenieros militares demolieron el hospital antiguo y hoy llega a un punto importante: la primera piedra para construir el nuevo en más de 20 mil metros cuadrados de construcción”, declaró Robledo.

El titular del IMSS señaló que con una inversión de más de mil 900 millones de pesos el hospital contará con 285 camas totales: 72 de hospital para cirugías, medicina interna, pediatría; y 213 no censables, las que se necesitan para evitar traslados, cuidados intensivos, hemodiálisis, quimioterapia, urgencias.

Zoé Robledo mencionó que la nueva edificación contará con tres quirófanos, una sala de tococirugía, dos salas de Endoscopía, laboratorio, banco de sangre, farmacia, rayos X, tomógrafo, mastógrafo y 13 consultorios para ofrecer atención de 23 especialidades.

“En el corazón de todo esto, en este hospital serán 850 trabajadoras y trabajadores, entre personal médico, Enfermería, laboratoristas, químicos, dietistas, nutricionistas, camilleros, todos los que hacen que un hospital deje de ser un fantasma, deje de ser un inmueble que no produce salud y ofrezca esperanza, curación y vida”, expresó Robledo.

El titular del IMSS contó que el Seguro Social llegó a Colima en 1957 y actualmente atiende a casi medio millón de personas, que representa el 64 por ciento de la población colimense, que son atendidos por más de cinco mil trabajadoras y trabajadores del Instituto.

Por último, el IMSS enfatizó que en tres hospitales y 10 Unidades de Medicina Familiar (UMF) el año pasado se otorgaron 809 mil consultas de Medicina Familiar, 47 mil más que en 2024; 267 mil consultas de especialidad en 2025, 50 mil más que en el año previo y 12 mil cirugías también en 2025, 750 adicionales a las realizadas en 2024.

La Crónica de Hoy 2026