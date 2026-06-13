Protección Civil convoca a ciudadanos a prevenenirse ante fuertes lluvias en el país

Lluvias en CDMX (Rogelio Morales Ponce)

Ante los pronósticos de fuertes lluvias en gran parte del territorio mexicano, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hacen un llamado a la población a no bajar la guardia y mantenerse atenta sobre los avisos de las autoridades ya que la zona de baja presión sobre el oeste del Golfo de México ingresará a costas de Tamaulipas y Veracruz este domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el sábado en San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas, se presentarán lluvias muy fuertes con precipitaciones puntuales intensas —alcanzando acumulados de 75 a 150 milímetros—, un volumen de agua que podría generar inundaciones, crecidas repentinas de ríos y deslaves.

De igual forma, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

Mientras que en Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Quintana Roo el pronóstico indica intervalos de chubascos con lluvias fuertes que probablemente provocarán encharcamientos urbanos significativos. Finalmente, se esperan lluvias de ligeras a moderadas que volverán el pavimento resbaladizo en Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Yucatán.

En materia de vientos, el SMN indicó que se registrarán rachas fuertes de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. En el resto de los estados costeros y del centro del país, incluyendo el Valle de México, las rachas oscilarán entre los 30 y 60 kilómetros por hora.

Para las zonas costeras, se espera oleaje elevado de hasta dos metros y medio en costas de Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y mar de fondo, con olas de uno a dos metros y corrientes de arrastre ocultas en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Ante estos fenómenos meteorológicos, Protección Civil pide no cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo. Asimismo, identificar con antelación las rutas de evacuación hacia los refugios temporales de la zona y mantener documentos importantes resguardados en bolsas de plástico selladas.

También exhorta a asegurar techos de lámina, toldos, macetas y cualquier objeto en exteriores que pueda salir proyectado, evite resguardarse cerca de árboles viejos, muros inestables o cableado eléctrico. Si se vive cerca o visita zonas de playa, respetar las banderas de advertencia y las indicaciones de las autoridades. Ante el aviso de oleaje elevado y mar de fondo, no ingresar a nadar y evitar caminar por la franja de arena donde rompen las olas, ya que las corrientes marinas pueden arrastrar mar adentro en cuestión de segundos.