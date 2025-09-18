Nacional

El reporte de la OFAC pone a estos sitios como parte de la red de tráfico de drogas hacía Estados Unidos

Estos son los negocios y bares vinculados a “Los Mayos” y la narcodiputada de Morena

Por Crónica Digital
Negocios de "Los Mayos" en Baja California.
Negocios de "Los Mayos" en Baja California

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos puso en la mira a 16 locales y restaurantes ligados con el Cartel de Sinaloa. La entidad norteamericana los incluyó en una nueva lista de designaciones contra el control de estupefacientes y terrorismo.

Por otra parte, el reporte incluye a Hilda Brown, diputada de Morena en Baja California Y exalcaldesa de Rosarito, Baja California a quien señala de “presuntos nexos políticos” con operadores del Cartel de Sinaloa.

De acuerdo con la OFAC, Brown formaba parte de la llamada “red de Rosarito”, un entramado político y empresarial que, según Washington, servía como brazo de protección y financiamiento para la organización criminal.

Los negocios de “Los Mayos” y la “Narcodiputada” Hilda Brown

  • Alimentos y Diversión Insurgentes

Ubicación: Playas de Rosarito, Baja California, México

  • Cavally Antro and Bar

Ubicación: Calle Xavier Villa Urrutia 1205, Tijuana, Baja California, México

  • Coco Beach Bar, S. de R.L. de C.V. (a.k.a. “Coco Beach Club”)

Ubicación: Av. Rosarito 499, Zona Centro, Playas de Rosarito, Baja California 22710

  • Complejo Turístico JJJ, S.A. de C.V.

Ubicación: Tijuana, Baja California, México

  • Gotoco Alimentos Procesados S. de R.L. de C.V. (a.k.a. El Rey de los Cantaritos)

Ubicación: Blvd. Benito Juárez 4356, Playas de Rosarito, Baja California 22700, México

  • Grupo Hotelero JJJ, S.A. de C.V.

Ubicación: Tijuana, Baja California, México

  • Grupo JRCP, S. de R.L. (a.k.a. Mariscos El Caimán)

Ubicación: Ensenada - Rosarito 1360, San Fernando, Playas de Rosarito, Baja California 22703, México

  • JJ Gonver S. de R.L. de C.V.

Ubicación: Tijuana, Baja California, México

  • JR Alimentos del Mar, S. de R.L. de C.V. (a.k.a. Bombay Beach Club)

Ubicación: Eucalipto 10102, Playas de Rosarito, Baja California 22700, México

  • Los Mayos (a.k.a. La Mayiza)

Ubicación: Culiacán, Sinaloa, México

  • Operadora de Alimentos con Orígenes de México, S. de R.L. de C.V.

Ubicación: Playas de Rosarito, Baja California, México

  • Operadora de Espectáculos, Alimentos y Bebidas J and R S.A. de C.V.

Ubicación: Tijuana, Baja California, México

  • Sabor Tapatío

Ubicación: Playas de Rosarito, Baja California, México

  • Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio S.A. de C.V.

Ubicación: Playas de Rosarito, Baja California, México; Secondary

  • Veintiuno Mexicali, S. de R.L. de C.V.

Ubicación: Guadalajara, Jalisco, México

Las Playas de Rosarito controladas por La Mayiza

Los Mayos, bajo el mando de los hermanos Alfonso y René Arzate García, mantienen el control de amplias zonas en el norte de Baja California. René Arzate tiene influencia directa en Rosarito, un punto estratégico por su cercanía a la frontera con Estados Unidos, que funciona como corredor clave para el tráfico de drogas hacia ese país.

Su dominio en la región se sostiene a través de socios como Mario y Karlo Herrera, quienes colaboran con Jesús González Lomelí, empresario local y operador financiero del Cártel de Sinaloa. González posee bares, restaurantes y clubes en Rosarito, entre ellos Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, que ha usado para lavar grandes sumas de dinero del narcotráfico.

Además, los hermanos Arzate han aprovechado la influencia política de González y de Candelario Arcega Aguirre para controlar al gobierno municipal, particularmente durante la gestión de la exalcaldesa Hilda Araceli Brown Figueredo.

Arcega, cercano a Brown, colocó aliados en cargos clave, mientras González y él actuaban como intermediarios entre la alcaldesa y los Arzate. Juntos facilitaron operaciones del cártel, recaudaron extorsiones y aseguraron protección institucional para las actividades criminales en Rosarito.

