Estos son los negocios y bares vinculados a “Los Mayos” y la narcodiputada de Morena

Negocios de "Los Mayos" en Baja California

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos puso en la mira a 16 locales y restaurantes ligados con el Cartel de Sinaloa. La entidad norteamericana los incluyó en una nueva lista de designaciones contra el control de estupefacientes y terrorismo.

Por otra parte, el reporte incluye a Hilda Brown, diputada de Morena en Baja California Y exalcaldesa de Rosarito, Baja California a quien señala de “presuntos nexos políticos” con operadores del Cartel de Sinaloa.

De acuerdo con la OFAC, Brown formaba parte de la llamada “red de Rosarito”, un entramado político y empresarial que, según Washington, servía como brazo de protección y financiamiento para la organización criminal.

Los negocios de “Los Mayos” y la “Narcodiputada” Hilda Brown

Alimentos y Diversión Insurgentes

Ubicación: Playas de Rosarito, Baja California, México

Cavally Antro and Bar

Ubicación: Calle Xavier Villa Urrutia 1205, Tijuana, Baja California, México

Coco Beach Bar, S. de R.L. de C.V. (a.k.a. “Coco Beach Club”)

Ubicación: Av. Rosarito 499, Zona Centro, Playas de Rosarito, Baja California 22710

Complejo Turístico JJJ, S.A. de C.V.

Ubicación: Tijuana, Baja California, México

Gotoco Alimentos Procesados S. de R.L. de C.V. (a.k.a. El Rey de los Cantaritos)

Ubicación: Blvd. Benito Juárez 4356, Playas de Rosarito, Baja California 22700, México

Grupo Hotelero JJJ, S.A. de C.V.

Ubicación: Tijuana, Baja California, México

Grupo JRCP, S. de R.L. (a.k.a. Mariscos El Caimán)

Ubicación: Ensenada - Rosarito 1360, San Fernando, Playas de Rosarito, Baja California 22703, México

JJ Gonver S. de R.L. de C.V.

Ubicación: Tijuana, Baja California, México

JR Alimentos del Mar, S. de R.L. de C.V. (a.k.a. Bombay Beach Club)

Ubicación: Eucalipto 10102, Playas de Rosarito, Baja California 22700, México

Los Mayos (a.k.a. La Mayiza)

Ubicación: Culiacán, Sinaloa, México

Operadora de Alimentos con Orígenes de México, S. de R.L. de C.V.

Ubicación: Playas de Rosarito, Baja California, México

Operadora de Espectáculos, Alimentos y Bebidas J and R S.A. de C.V.

Ubicación: Tijuana, Baja California, México

Sabor Tapatío

Ubicación: Playas de Rosarito, Baja California, México

Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio S.A. de C.V.

Ubicación: Playas de Rosarito, Baja California, México; Secondary

Veintiuno Mexicali, S. de R.L. de C.V.

Ubicación: Guadalajara, Jalisco, México

Las Playas de Rosarito controladas por La Mayiza

Los Mayos, bajo el mando de los hermanos Alfonso y René Arzate García, mantienen el control de amplias zonas en el norte de Baja California. René Arzate tiene influencia directa en Rosarito, un punto estratégico por su cercanía a la frontera con Estados Unidos, que funciona como corredor clave para el tráfico de drogas hacia ese país.

Su dominio en la región se sostiene a través de socios como Mario y Karlo Herrera, quienes colaboran con Jesús González Lomelí, empresario local y operador financiero del Cártel de Sinaloa. González posee bares, restaurantes y clubes en Rosarito, entre ellos Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, que ha usado para lavar grandes sumas de dinero del narcotráfico.

Además, los hermanos Arzate han aprovechado la influencia política de González y de Candelario Arcega Aguirre para controlar al gobierno municipal, particularmente durante la gestión de la exalcaldesa Hilda Araceli Brown Figueredo.

Arcega, cercano a Brown, colocó aliados en cargos clave, mientras González y él actuaban como intermediarios entre la alcaldesa y los Arzate. Juntos facilitaron operaciones del cártel, recaudaron extorsiones y aseguraron protección institucional para las actividades criminales en Rosarito.