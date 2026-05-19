Rafael Zaga Tawil, detenido en Florida; enfrenta procesos vinculados al caso Telra Realty en el que participó David Penchyna

En EU se reaviva caso Telra Realty, un desfalco de 5 mil millones en contra de Infonavit. Cabe recordar que esto fue considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del Instituto, mismo en el que se vio involucrado David Penchyna; el caso volvió a cobrar relevancia tras la detención en Estados Unidos del empresario Rafael Zaga Tawil, señalado como pieza clave en el presunto desfalco ocurrido entre 2017 y 2018.

El pasado 14 de abril de 2026, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestaron a Zaga Tawil en Florida. El empresario es requerido por autoridades mexicanas por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fuentes cercanas al caso señalan que la captura del empresario podría convertirse en un punto de inflexión dentro de las investigaciones, debido a que eventualmente podría colaborar con autoridades mexicanas y aportar información sobre la autorización y destino de los recursos entregados por el Infonavit durante la gestión de Penchyna.

La Fiscalía General de la República logró recuperar alrededor de dos mil millones de pesos durante la gestión de Alejandro Gertz Manero; sin embargo, permanecen pendientes de reintegrarse cerca de tres mil millones adicionales.

El escándalo se originó cuando el Infonavit autorizó un pago cercano a cinco mil millones de pesos a Telra Realty tras cancelar anticipadamente un contrato para desarrollar una plataforma tecnológica inmobiliaria que nunca operó plenamente. La operación fue ampliamente cuestionada por el tamaño de la compensación económica y por las condiciones en las que fue aprobada.

El exdirector del instituto y actual senador, Alejandro Murat, sostuvo públicamente que fue David Penchyna quien ordenó concretar el pago a la empresa pese a que el proyecto no fue concluido.

Tras el cambio de gobierno federal en 2018, el Infonavit promovió denuncias y revisiones administrativas para investigar un posible daño patrimonial. Aunque el caso se convirtió en emblema del discurso anticorrupción del gobierno federal, hasta ahora no existen sentencias judiciales firmes contra Penchyna ni contra otros altos exfuncionarios relacionados con la operación.

No obstante, la detención de Zaga Tawil en territorio estadounidense podría modificar el rumbo del expediente. Autoridades mexicanas analizan mecanismos para solicitar su extradición y continuar con el proceso penal abierto en su contra. En círculos judiciales y políticos no se descarta que el empresario pueda rendir declaraciones que impliquen a exdirectivos del instituto o revelen detalles sobre la aprobación de los pagos y posibles beneficios indebidos.

A ocho años del presunto desfalco, el caso Telra Realty sigue simbolizando las dificultades para traducir acusaciones públicas de corrupción en sentencias judiciales definitivas. Sin embargo, la captura del empresario en EE. UU. volvió a colocar el expediente en el centro del debate político y judicial, particularmente por las posibles repercusiones que sus declaraciones podrían tener sobre David Penchyna y otros exfuncionarios involucrados.