Sheimbaum y denuncia “montaje” tras supuestos amparos tramitados en nombre de los hijos de AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, rechazaron y desmintieron este martes la existencia de amparos tramitados por López Beltrán y su hermano Gonzalo para evitar presuntas órdenes de aprehensión, calificando el hecho como parte de una campaña de calumnias y desprestigio orquestada por adversarios políticos.

Presidenta de México Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que los propios aludidos han negado categóricamente haber promovido esos recursos legales, por lo que consideró necesario investigar quién utilizó sus nombres sin consentimiento. “Es parte de una campaña de calumnias en contra de los hijos de su antecesor, no sé quién, pero tiene que saberse quién puso esos amparos y por qué. Con qué motivo alguien pidió amparos en su nombre en diversos estados con el afán de desacreditar, calumniar… una campaña política en contra de AMLO y de nuestro movimiento”, declaró.

La mandataria criticó que “todos los medios dicen lo mismo” y cuestionó “quién les dicta” esa información, al tiempo que destacó que lo importante es que los señalados ya respondieron públicamente y negaron haber gestionado cualquier amparo. “Alguien usó sus nombres”, afirmó.

López Beltrán niega vínculo y exige investigación

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, actual secretario de Organización de Morena, aseguró que ni él ni su hermano Gonzalo han tramitado demandas de amparo, y atribuyó la aparición de estos procesos a un “montaje” impulsado por adversarios políticos con el objetivo de vincularlos con temas y actores ajenos a ellos.

“En ningún momento, ni mi hermano Gonzalo ni un servidor tramitamos ninguna demanda de amparo; sospechamos que dicha acción está motivada y fomentada por nuestros adversarios”, señaló en el documento dirigido a militantes y simpatizantes de Morena, así como a la opinión pública.

López Beltrán enfatizó que desconoce a las personas responsables del trámite y renunció tajantemente a cualquier procedimiento realizado en su nombre. Además, solicitó al Poder Judicial investigar el caso, ya que, de acuerdo con la información que posee, no se trata de un solo recurso, sino de múltiples amparos presentados en distintos juzgados, lo que —dijo— revela una “operación malintencionada planeada y orquestada desde varios frentes”.