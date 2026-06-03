¿Por qué AMLO salió del retiro y volvió a la política? Estos políticos de Morena son vinculados al narco Tras las recientes declaraciones del exmandatario, conoce quiénes son los políticos de Morena que fueron acusados por EU de tener vínculos con el narco (CUARTOSCURO.COM)

El exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador salió de su retiro para respaldar a la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, ante las acusaciones de Estados Unidos sobre supuestos vínculos de funcionarios con el narco.

Las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador surgen más de un mes después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a diez funcionarios sinaloenses de tener vínculos con el narcotráfico.

¿AMLO rompe el retiro? Las razones detrás del regreso del expresidente

Durante la tarde de este miércoles 3 de junio, López Obrador publicó una carta titulada “Mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump”, rompiendo con su retiro.

En la carta, el exmandatario, entre otras cosas, cuestiona las presiones ejercidas por Estados Unidos hacia México bajo el argumento del combate al narcoterrorismo y la migración.

De acuerdo con López Obrador, algunos funcionarios estadounidenses estarían buscando debilitar a Morena para fortalecer a la oposición de derecha en México.

Asimismo, el expresidente de México señaló que la clasificación de organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas podría derivar en abrir las puertas a intervenciones extraterritoriales.

¿Quiénes son los políticos acusados por EU por presuntos vínculos con el narco?

El pasado 29 de abril se hizo público un expediente donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusaba a diez exfuncionarios de Sinaloa de tener vínculos con el narcotráfico, específicamente con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

Entre los funcionarios se encontraban el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez, ambos pertenecientes al partido de Morena.

Los funcionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de mantener vínculos con el crimen organizado son:

Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa.

Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general.

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas.

Dámaso Castro Saavedra, fiscal adjunto.

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe policial.

Alberto Jorge Contreras Núñez, exmando policial.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.

José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector policial.

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.

Juan Valenzuela Millán, excomandante municipal.

Mientras que algunos de ellos, incluido Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, han acudido a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), tanto Gerardo Mérida Sánchez como Enrique Díaz Vega se entregaron a las autoridades de Estados Unidos, donde serán juzgados.