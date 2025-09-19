Japón abre sus puertas al pimiento morrón mexicano tras 16 años de negociaciones

Chile morrón

El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF) notificó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) que el 17 de septiembre publicó en su Diario Oficial la normativa que permite la entrada del pimiento morrón, también conocido como chile bell en el comercio internacional, a su territorio.

La apertura del mercado japonés se concretó tras 16 años de trabajo técnico entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el MAFF.

Durante ese tiempo, especialistas del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), encabezados por Raymundo S. García Estrada, demostraron científicamente que el pimiento morrón (Capsicum annuum L.) no es susceptible al moho azul del tabaco, plaga que motivó a Japón a imponer, desde 1945, una cuarentena a productos considerados hospederos.

Las investigaciones, junto con la gestión constante de Agricultura y Senasica, respaldadas por organizaciones como la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) y la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida, fueron claves para que Japón levantara esta restricción.

Requisitos para exportar

Tras la publicación de la norma, los productores mexicanos interesados en exportar deberán cumplir con el Plan de trabajo bilateral acordado entre ambos países. Esto incluye registrar sus unidades de producción y empacadoras ante el Senasica, de manera que puedan ser integradas al listado oficial que se enviará a la autoridad sanitaria japonesa.

Más productos mexicanos en Japón

Actualmente, México ya exporta a Japón alimentos como carne de cerdo y bovino, espárragos, uvas, aguacate, jitomate, frutillas, mango, jugo de naranja y hortalizas como brócoli, col y coliflor. A esta oferta se suma ahora el pimiento morrón, lo que abre nuevas oportunidades de diversificación y crecimiento para el campo mexicano.

Con este paso, el pimiento morrón se incorpora a la canasta de alimentos mexicanos con presencia en Japón, junto a productos que han consolidado al país como un socio confiable en materia agroalimentaria.