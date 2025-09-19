SHCP: ahorradores no pagarán más impuestos por sus cuentas o inversiones en bancos  

Secretaría de Hacienda La Secretaría de Hacienda aclaró que los ahorradores no deberán pagar más impuestos por sus cuentas o inversiones en bancos

La Secretaría de Hacienda informa que la propuesta presentada en el Paquete Económico “no implica un incremento en los impuestos para las personas con cuentas de ahorro o inversión en bancos”.

La dependencia aclaró que se trata de un esquema el cual ya está previsto en la Ley desde su origen y actualizado de manera periódica, con lo que, este mecanismo facilita a los contribuyentes cumplir con su obligación fiscal mediante pagos parciales, sin que ello genere una presión adicional al momento de presentar su declaración anual.

Asimismo, precisó que para los pequeños ahorradores cuyos saldos sean menores a 206 mil pesos, seguirán exentos y aquellos quienes tengan ingresos anuales inferiores a 400 mil pesos seguirán con la opción de no presentar declaración.

En cuanto a las deducciones por gastos médicos, educativos, intereses hipotecarios y aportaciones al retiro, estos permanecen vigentes, lo que permite que los contribuyentes incluso puedan tener saldos a favor que podrán ser devueltos por el SAT.

Esta medida forma parte del Paquete Económico 2026, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 8 de septiembre, y propone que la tasa de retención al ahorro en bancos o cuentas de inversión pase de 0.5% a 0.9% anual.

Con ello, la propuesta presentada en el Paquete Económico no implica un incremento en los impuestos para las personas con cuentas de ahorro o inversión en bancos “la actualización de la tasa de retención de 0.5 a 0.9 por ciento anual no implica aumento en el impuesto”, aseguró la dependencia en un comunicado.

En este sentido, puso como ejemplo, que con el modelo actual, un contribuyente que tiene 500 mil pesos de ahorro en bancos, recibirá 18,950 pesos de intereses reales en el año y tendrá que pagar ISR por 4,737 pesos.

Asimismo, con el porcentaje de retención vigente, en su declaración anual debe pagar 2,237 pesos para completar su pago, lo que representa casi la mitad del impuesto total.

Según las condiciones de mercado existentes, con la tasa propuesta, el contribuyente, tras las retenciones durante el año, tendría un pago final en su declaración de 237 pesos, equivalente sólo al 5% de su impuesto total, pero pagando exactamente los mismos impuestos.