SNTE exige promoción horizontal y mayor presupuesto para dignificar salarios del Magisterio

Más recursos para promoción horizontal, Maestros merecen salario digno y estabilidad laboral; que su única preocupación sea enseñar, dice Cepeda Salas. — La promoción horizontal es una solución al rezago salarial del Magisterio, dijo en Baja California el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

Recordó que la basificación permanente que otorga certeza laboral y seguridad social a quienes hacen posible la escuela pública, es un logro del SNTE alcanzado gracias al compromiso con la educación de quienes han encabezado el Gobierno Federal en los últimos años.

El Maestro dirigente habló así al entregar mil 200 plazas a Profesores de la entidad, junto con la gobernadora estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“Reconocemos desde aquí el esfuerzo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en beneficio del gremio magisterial, es la Presidenta de la educación”, afirmó.

Añadió que para mantener la transformación es requerido mayor presupuesto destinado a mejorar la calidad de vida de los Maestros, y así que su única preocupación sea el desempeño docente.

“Queremos más recursos para la promoción horizontal, desapareció Carrera Magisterial que era un apoyo muy importante para los Maestros de grupo, porque podían incrementar su salario horizontalmente”, planteó.

Pidió recordar “los niveles A, B, C, D y E, y el salario que lograban quienes llegaban al D o al E”.

Dijo que el SNTE quiere más recursos y presupuesto para la promoción horizontal, y en general para los diferentes rubros de educación.

“Como sindicato, es nuestro rol estar demandando, pero también nos comprometemos con el Estado mexicano, y con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, expresó.

Puertas Abiertas al SNTE

Por su parte la gobernadora Ávila Olmeda elogió la determinación del Maestro Cepeda Salas por mejorar las condiciones de los trabajadores de la educación y sus familias.

Aseguró que el Gobierno de Baja California siempre tendrá las puertas abiertas a las y los Maestros.

“Estas plazas son su derecho; se trata de un acto de justicia social y laboral por su entrega y su compromiso, y por ser tan profesionales en estos tiempos tan desafiantes”, afirmó.

Añadió que “la educación es el corazón de la transformación; tengan la certeza de que siempre velaremos por el cumplimiento de sus derechos y conquistas laborales”.

En su oportunidad la secretaria de Educación de Baja California, Irma Martínez Manríquez, agradeció la presencia del Maestro Alfonso Cepeda y subrayó el trabajo coordinado con la Sección 2 del SNTE para lograr las basificaciones.

“Este acto representa el cumplimiento del derecho de cada trabajador, de cada trabajadora, a la certeza y estabilidad en el empleo, y también un firme compromiso con la justicia laboral”, señaló.

La presidenta municipal de Playas de Rosarito, María del Rocío Adame Muñoz, reconoció al Maestro Cepeda Salas por su destacada labor en la agenda sindical y legislativa.

Afirmó que “tenemos que trabajar siempre por la reivindicación de los Maestros y añadió que “el bienestar de un país comienza con la seguridad laboral de sus trabajadores”.

El secretario general de la Sección 2, Juan Enrique Villanueva Villa, agradeció al dirigente nacional del SNTE por su entrega y compromiso para hacer realidad las basificaciones en Baja California.

Enseguida resaltó la apertura e interés de la gobernadora Marina del Pilar con la educación estatal.

Casa del Jubilado

SNTE Alfonso Cepeda Salas Construirán la Casa del Jubilado para Trabajadores de la Educación de Baja California, informó Cepeda Salas. (SNTE)

Posteriormente, Cepeda Salas encabezó la ceremonia de Firma de Contrato de Donación, entre el SNTE y el gobierno municipal de Playas de Rosarito, para la construcción de la Casa del Jubilado de esa región.

Ahí expresó que los trabajadores de la educación en retiro esperaban esas instalaciones desde hace 16 años y garantizó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) aportará los recursos que sean necesarios para que la Casa del Jubilado esté al nivel que dignamente merecen quienes entregaron su vida a la educación y al SNTE.

Posteriormente develó la placa de inicio de obra, resaltó el buen manejo de recursos que mantiene el secretario general de la Sección 2, Juan Enrique Villanueva Villa, y resaltó que “las cuotas sindicales rinden y alcanzan si las manejamos con transparencia y honestidad”.

En su visita de trabajo a Baja California, Cepeda Salas estuvo acompañado por el profesor Edén Inzunza Bernal, representante del CEN en la Sección 2, autoridades estatales y municipales.

