Necesario fortalecer industria militar: Eduardo Alejandro Gutiérrez

Soldado mexicano corta un tubo con una sierra circular (La Crónica de Hoy)

El fortalecimiento de la industria militar nacional requiere una mayor coordinación entre el Estado y la iniciativa privada para garantizar el suministro de insumos estratégicos que demandan las Fuerzas Armadas, afirmó especialista, Eduardo Alejandro Gutiérrez Romero

Durante su participación en foro “Seguridad Nacional: Un análisis interinstitucional”, que se realizó Enel Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, Romero advirtió que la seguridad nacional también depende de la capacidad del país para producir y abastecer de manera oportuna los materiales que requieren las instituciones encargadas de la defensa y protección del Estado.

Durante su ponencia “La Industria Militar como Pilar de la Seguridad Nacional: Hacia un Modelo de Colaboración Público-Privada para el Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas del Estado”, el especialista explicó que la industria militar comprende el conjunto de organizaciones, procesos productivos y desarrollos tecnológicos responsables de suministrar uniformes, armamento, municiones, equipamiento e insumos indispensables para las Fuerzas Armadas.

Añadió que diversas naciones han fortalecido estas capacidades mediante esquemas de colaboración entre los sectores público y privado, permitiendo consolidar industrias con mayor capacidad tecnológica y productiva.

Al referirse a México, indicó que una parte importante de la producción de estos materiales se realiza directamente dentro de las Fuerzas Armadas, responsables de fabricar diversos insumos para sus operaciones.

Destacó que la disponibilidad permanente de estos recursos resulta esencial para garantizar el funcionamiento de las instituciones de defensa, la Marina y la Guardia Nacional.

Asimismo, explicó que uno de los principales desafíos para la industria militar nacional radica en los mecanismos de adquisición de materias primas. Precisó que las disposiciones legales vigentes privilegian la transparencia en los procesos de compra; sin embargo, las condiciones actuales del mercado internacional, marcadas por una elevada demanda derivada de conflictos geopolíticos, dificultan el acceso oportuno a materiales estratégicos.

Como ejemplo, mencionó el caso de la pólvora, cuya disponibilidad internacional se ha reducido debido al incremento en la demanda, situación que puede repercutir en los tiempos de suministro para distintos procesos productivos.

Gutiérrez Romero expuso que diversos países han implementado mecanismos de colaboración público-privada que permiten asegurar el abastecimiento prioritario de insumos cuando existen necesidades vinculadas con la seguridad nacional. En ese sentido, consideró conveniente analizar alternativas similares que fortalezcan el desarrollo tecnológico nacional, incrementen la capacidad productiva y permitan garantizar el suministro estratégico para las Fuerzas Armadas.

La participación del especialista formó parte del foro Seguridad Nacional: Un análisis interinstitucional, espacio convocado para reunir a especialistas, autoridades y representantes de distintos sectores con el objetivo de analizar los retos actuales en materia de seguridad nacional y presentar propuestas orientadas al fortalecimiento de las capacidades estratégicas del Estado