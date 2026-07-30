Beca Benito Juárez 2026: ¿Habrá pago en agosto? Conoce cuándo pagan la Beca Benito Juárez 2026 (Imagen hecha con IA)

Después de que el último pago de la Beca Benito Juárez se realizara en junio y con agosto próximo a iniciar, miles de estudiantes han comenzado a preguntarse si este mes recibirán un pago.

Esto se debe a que los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan de manera bimestral y, dado que el último pago se efectuó durante junio, los beneficiarios de este apoyo se encuentran esperando su próximo depósito.

¿Habrá pago de la Beca Benito Juárez en agosto de 2026?

La Secretaría de Bienestar ha dado a conocer que, durante el mes de agosto, no habrá depósitos para los beneficiarios de las becas Bienestar, incluida la Beca Benito Juárez.

La razón por la que no habrá depósitos en agosto es que los pagos únicamente se realizan durante los 5 bimestres que dura el ciclo escolar, siendo julio y agosto meses correspondientes al periodo vacacional.

Calendario de pagos Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo es el próximo depósito?

Del mismo modo, la Secretaría de Bienestar dio a conocer que el próximo pago de la Beca Benito Juárez 2026 será el primero del nuevo ciclo escolar y corresponderá a los meses de septiembre-octubre.

Sin embargo, este se dispersará hasta el mes de octubre, por lo que deberás estar al pendiente de los medios oficiales de la Secretaría de Bienestar para conocer el calendario de depósitos cuando se publique.

¿Cuál es la beca que sí recibirá depósitos en agosto?

El único apoyo económico que se depositará para estudiantes en agosto es el de la Beca Rita Cetina para primaria, pues a sus beneficiarios se les entregará su pago anual de $2,500 pesos para útiles y uniformes escolares.

¿De cuánto es el monto de la Beca Benito Juárez 2026?

La Beca Benito Juárez está dirigida a estudiantes de nivel medio superior que se encuentren cursando la preparatoria o el bachillerato público, ya sea en modalidad escolarizada o mixta. Y para octubre de 2026, el monto será de $1,900 pesos para todos los estudiantes de nivel medio superior.