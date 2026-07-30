Desde San Lázaro, propone Morena actualizar cuotas por uso de espacio aéreo

Cámara de Diputados (Mario Jasso)

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que, en el marco del análisis y discusión del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de 2027, actualice las cuotas por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano en actividades aeronáuticas locales, nacionales e internacionales.

La legisladora proponente de esta iniciativa, Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de Morena, destacó que el Estado mexicano obtiene ingresos mediante el cobro de estos derechos, cuya recaudación alcanzó un máximo histórico de 7 mil millones de pesos en 2023, de acuerdo con el Informe de Gestión Gubernamental 2018-2024 del Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

Jiménez Godoy señaló que las cuotas establecidas actualmente en la Ley Federal de Derechos contemplan distintos montos de acuerdo con el tipo de aeronave y el supuesto aplicable, con tarifas que van de 38 centavos hasta 29 mil 600.51 pesos; por ello, consideró necesario revisar su actualización dentro de la discusión del Paquete Económico 2027.

La morenista aseguró que fortalecer los mecanismos de recaudación permite al Estado contar con mayores capacidades para financiar políticas públicas, infraestructura y servicios en beneficio de la población.

De acuerdo con el documento, al cierre de 2025 la recaudación tributaria registró un crecimiento real anual de 4.1 por ciento, resultado asociado a medidas para reducir la evasión y elusión fiscal, fortalecer la fiscalización y fomentar el cumplimiento voluntario.

“Una política fiscal responsable debe garantizar que quienes utilizan y aprovechan bienes y servicios del Estado contribuyan de manera justa y proporcional”, sostuvo la legisladora, al señalar que la actualización de estas cuotas debe realizarse con criterios de responsabilidad, eficiencia recaudatoria y fortalecimiento de las finanzas públicas.

La propuesta también retoma recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación para fortalecer el marco jurídico relacionado con el cobro de derechos por servicios vinculados al espacio aéreo, así como los mecanismos para garantizar que la información necesaria para calcular dichos derechos sea entregada oportunamente.

Finalmente, llamó a que durante la discusión del Paquete Económico 2027 se impulsen medidas que fortalezcan el modelo de bienestar y humanismo, al tiempo que consoliden una política fiscal responsable y la inversión pública como motores del desarrollo regional.