¿Qué carreras tiene la Universidad Rosario Castellanos? Información sobre la oferta educativa 2026 (Pexels)

La Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) es una institución pública de educación superior que forma parte de las estrategias del Gobierno de México.

Esta institución garantiza el acceso a la educación superior a jóvenes y adultos que no obtuvieron un lugar en alguna de las universidades públicas del país. Este sistema pretende crear espacios educativos eliminando los exámenes de admisión tradicionales.

La universidad permite el acceso educativo a toda la población en el país

La escuela descartó las pruebas de selección y las sustituyó por cursos de ingreso. Actualmente cuenta con una matrícula de más de 94 mil estudiantes en sus distintas unidades académicas ubicadas en el país.

¿Cuáles son las modalidades de estudio que tiene la UNRC?

A través de sus canales oficiales, la casa de estudios presenta a todos los interesados en ser parte de sus más de 20 licenciaturas sus esquemas educativos:

Presencial

Semipresencial

A distancia

El centro educativo ofrece estas modalidades con la finalidad de que los aspirantes puedan adaptar sus actividades diarias con los estudios.

¿Cuál es la oferta académica con la que cuenta la Universidad Nacional Rosario Castellanos?

A continuación te dejamos la oferta académica con la que cuenta la Universidad Rosario Castellanos:

Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas

Ciencias de Datos para Negocios

Ciencias de la Comunicación

Contaduría y Finanzas

Derecho y Criminología

Derecho y Seguridad Ciudadana

Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas

Economía y Desarrollo Sostenible

Filosofía e Historia

Humanidades y Narrativas Multimedia

Ingeniería en Control y Automatización

Psicología

Relaciones Internacionales

Turismo

Urbanismo y Desarrollo Metropolitano

Mercadotecnia y Ventas

Tecnologías de la Información y Comunicación

Administración y Comercio

Si estás interesado en cursar tu carrera en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, te recomendamos consultar los sitios oficiales y estar al pendiente del proceso de ingreso para poder ser parte de esta institución educativa.