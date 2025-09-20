Buque Escuela “Cuauhtémoc” regresa a Nueva York tras concluir pruebas

Buque Escuela Cuauhtémoc.

La Secretaría de Marina informó que el Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc”, arribó al muelle 86 “Pier 86” en Manhattan, Nueva York, tras concluir pruebas de aceptación en la mar, mismas que arrojaron resultados satisfactorios.

Las pruebas incluyeron verificación del correcto funcionamiento del sistema de navegación, en modo normal y de emergencia; se realizaron pruebas del sistema de propulsor auxiliar, tanto avante como atrás a distintas revoluciones.

Asimismo, se consolidaron enlaces de los equipos de comunicaciones exteriores; se comprobó el correcto funcionamiento de su sistema de propulsión a vela.

El pasado 17 de septiembre, el Embajador y Caballero de los Mares, zarpó del muelle de Nueva York, tras concluir las reparaciones realizadas en los astilleros afectados; durante 72 horas de navegación, puso a prueba cada mástil, cabo y vela, refrendando la valentía y compromiso de su tripulación.

La institución recordó que el Buque es insignia de la Secretaría de Marina- Armada de México y ha sido parte fundamental en la formación de marinos mexicanos, una tradición naval que ha prevalecido por 43 años.

Además es emblema de disciplina y tenacidad, el cual, ha desplegado nuevamente sus velas con coraje y decisión, haciendo honor a Cuauhtémoc el último emperador mexica.

Con ello, la Secretaría de Marina reafirma la fortaleza del Buque Escuela “Cuauhtémoc”, mismo, que tras haber obtenido resultados favorables, continuará llevando un mensaje de buena voluntad en los mares del mundo y navegando en nombre de México como símbolo de orgullo y honor de México.