El mundo entero sabe que el pueblo manda en México: Sheinbaum; celebra inversión de 45 mmdp para apoyos en Chiapas

Claudia Sheinbaum en Tapachula, Chiapas.

Como parte de una gira de rendición de cuentas por todo México, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Chiapas, en donde destacó los logros del Gobierno de la trasformación, “el mundo entero manda en nuestro país”, dijo, y rindió un informe de las acciones emprendidas en esa entidad.

Desde el en el Estadio Olímpico de Tapachula, adelantó que su gira terminará a finales de septiembre y la clausura será en el Zócalo de la ciudad de México el 5 de octubre.

Sheinbaum celebró que en Chiapas se destinan 45 mil 939 millones de pesos para las y los chiapanecos, lo que representa que 1 millón 906 mil 955 ciudadanos que reciben apoyos del Gobierno federal, equivalente a uno o dos apoyos por familia.

Destacó trabajos como la construcción del Tren Maya de carga, el Tren Interoceánico, que se inaugurará a mediados del 2026 y se busca que llegue hasta Guatemala; la modernización del puerto y se está mejorando la red federal de carreteras del estado.

Mencionó que se adquirirá una planta para producir harina de maíz, se construirán 82 mil 23 viviendas para familias de bajos recursos y se trabaja para construir otro campus de la Universidad Rosario Castellanos, entre otras inversiones.

Además dio a conocer que habrá un desarrollo muy importante en la entidad, “quiero informarles que la Secretaría de Marina está licitando dos polos de desarrollo para bienestar en Tapachula, que junto con el Tren Interoceánico y Puerto Chiapas”.

Durante el evento aseguró que es parte de un movimiento social que desde hace décadas luchó por la transformación del país; recordó, que hubo 36 años de gobierno neoliberal, de lucha y resistencia, hasta que en 2018 inició la cuarta transformación de la vida pública con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Origen de la cuarta transformación

La presidenta comentó que se denomina la cuarta transformación porque es equivalente a las otras tres transformaciones que México ha vivido; la Independencia de México, la Reforma con Benito Juárez a la cabeza (que separó a la iglesia del estado) y la tercera fue la Revolución Mexicana, que devolvió las tierras a los campesinos.

“No gobernamos para unos cuantos, somos Gobierno del pueblo de México, gobernamos con el pueblo y para el pueblo de México... El mundo entero sabe que el pueblo manda en nuestro país”, precisó.

Principios fundamentales de su gobierno

Destacó que todos los días su Gobierno actúa bajo tres principios fundamentales, con el corazón y el alma.

Detalló que el primer principio es por el bien de todos, primero los pobres, señaló que es el principio más humanista que pueda haber en el mundo entero, “nosotros no dejamos a nadie atrás y cuando se gobierna así, le va mejor a todo el país”.

El segundo es “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, quiere decir cero corrupción. El dinero del pueblo es dinero del pueblo, de ningún gobernante”.

Y el tercer principio es, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. “Lo que ha vivido México este año va a trascender a la historia, 2025 el año en el que el pueblo de México votó por primera vez para que jueces y magistrados fueran electos por el pueblo”.

Resultados del gobierno de la transformación

Destacó que en seis años salieron de la pobreza 13.5 millones de mexicanas y mexicanos, “se redujo la desigualdad”, dijo, al precisar que hoy estamos en el momento de toda la historia del país con menos familias en pobreza.

Recordó que se aumentó el salario mínimo y reiteró su compromiso para que siga aumentando hasta que llegue a 2.5 canastas básicas.

“Tenemos que seguir trabajando porque es nuestro deseo, nuestra guía y visión. No debe de haber una sola familia en la pobreza en nuestro país”.

Las mujeres podemos ser lo que queramos ser

También destacó el éxito de los programas sociales, que ya son un derecho y están establecidos en la constitución. Son otorgados a adultos mayores, personas con discapacidad; becas a jóvenes, niños, niñas, “me comprometo a dar una beca especial para los jóvenes de Chiapas”, anunció.

Particularmente hizo énfasis en la pensión que recibirán las mexicanas, comentó que hay muchas mujeres que trabajan y se hacen cargo de las labores del hogar, y nadie las reconoce por ello.

“Las mujeres podemos ser lo que queramos ser”, dijo, al recordar que ella tiene 63 años y es ama de casa, esposa, madre, abuela y, por decisión del pueblo, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

Mencionó programas como salud casa por casa, farmacias del bienestar, apoyos a comunidades indígenas y afroamericanas, a productores y más.

Para finalizar aseguró que el movimiento que encabeza nunca se olvidará del pueblo, “nunca vamos a olvidar lo que significa nuestra nación... si México es fuerte es por su pueblo, su historia y porque no hay división entre el pueblo y el Gobierno”, concluyó.