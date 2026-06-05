Aseguran 150 kilos de metanfetamina en Baja California

Aseguramiento Metanfetamina asegurada. (SSPC)

Autoridades aseguraron 150 kilos de metanfetamina en el estado de Baja California.

La acción se derivó de líneas de investigación tras la detención de dos personas a las que se les aseguraron 68 kilos de cristal, con lo que se obtuvieron datos relevantes para continuar las investigaciones.

Con la información obtenida, los agentes de seguridad aseguraron 150 kilos de metanfetamina, lo que equivale a tres millones 750 mil dosis que no llegarán a las calles, además representa una afectación económica a las organizaciones delictivas de cerca de 38 millones de pesos.

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso.