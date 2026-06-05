Nacional Monte de Piedad: ¿Cuáles son las garantías para los clientes durante la huelga? (Cuartoscuro)

La huelga del Nacional Monte de Piedad se mantiene activa. Pese a los meses de diálogo, no se han llegado a acuerdos concretos entre los representantes del sindicato de trabajadores del instituto de empeño y la parte administrativa; sin embargo, en medio de la disputa por la exigencia del Contrato Colectivo de Trabajo por parte de los inconformes, los clientes se preguntan cuáles son las garantías para sus artículos empeñados.

Aquí te compartimos cuáles son las garantías del Nacional Monte de Piedad, dónde se puede realizar un depósito de recuperación que liquide la deuda y te explicamos cómo funciona.

La huelga de Nacional Monte de Piedad continúa: garantías para los artículos empeñados de los clientes

Tras el cierre de sucursales desde el avance de la huelga del Nacional Monte de Piedad, iniciada el pasado 1 de octubre de 2025, la institución prendaria anunció a todos los clientes que las prendas se encuentran resguardadas en bóvedas bajo mecanismos de seguridad, por lo que instaron a seguir las indicaciones y ofrecieron algunas garantías y beneficios, como el depósito de recuperación y las prórrogas automáticas en los contratos vigentes.

Debido al inhabilitamiento de los 300 centros de empeño distribuidos en la República Mexicana, la administración de Nacional Monte de Piedad habilitó plataformas digitales y canales bancarios para que los solicitantes puedan realizar el pago de sus préstamos.

¿Cómo funciona el depósito de recuperación en Nacional Monte de Piedad?

De acuerdo a La Silla Rota, el depósito de recuperación permite a los clientes que hayan dejado empeñada alguna prenda antes del inicio de la huelga liquidar el pago total de desempeño, lo que les permitirá asegurar que su prenda les será devuelta en cuanto se haya levantado la huelga.

Dicho beneficio se puede realizar a través de transferencias digitales, lo que flexibiliza la liquidación de los préstamos pese a que las sucursales permanezcan cerradas debido a la huelga de trabajadores.

Sin embargo, este beneficio no garantiza que el artículo se entregará inmediatamente, pues esto depende de la apertura de las sucursales de Nacional Monte de Piedad.