Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón defiende su voto contra decisión del INE de suspender spot del PAN

Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón defindió su voto particular contra la decisión mayoritaria del INE que declaró procedente el dictado de medidas cautelares solicitadas por Morena en contra del promocional “LOS TRAICIONARON”, en sus versiones de radio y televisión, al considerar que se trata de “meras alusiones genéricas”.

El caso estalló tras la desición de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, de ordenar el retiro inmediato del spot “Los Traicionaron” del PAN, por quejade Morena por presuntamente acusarlos de haberse aliado con grupos criminales y de haber entregado el gobierno al crimen organizado.

Al respecto, el magistrado defendió que, a su juicio, la autoridad electoral incurrió en una indebida fundamentación y motivación al concluir que, aun ante la ausencia de imputación directa de hechos o delitos falsos atribuibles a Morena, debían concederse las medidas cautelares.

En un hilo publicado en su cuenta de X, Rodríguez Mondragón expusó que las expresiones denunciadas constituyen una crítica política severa, amparada por el derecho a la libertad de expresión, mediante la cual el PAN expone su posición y valoración respecto del desempeño de los gobiernos emanados de Morena.

Por lo que sostuvo que lo procedente era revocar lisa y llanamente el acuerdo impugnado, tal como lo presentó en el proyecto identificado como ACQyD-INE-25/2026.