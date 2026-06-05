Huelga en el Monte de Piedad: ¿existe riesgo de perder los objetos empeñados?

Huelga en el Monte de Piedad actualización Foto: La Crónica

La huelga en el Monte de Piedad, continúa afectando a miles de usuarios tras casi siete meses de paro de labores. Tal parece que la situación se agrava más com el paso de los días, pues el Patronato aún no logra establecer un diálogo con el sindicato de trabajadores y esto ha traído pérdidas millonarias a la institución.

Asimismo, las consecuencias alcanzan directamente a familias que ven comprometido su patrimonio y enfrentan dificultades para acceder a recursos financieros en momentos críticos.

¿Ya se pueden recuperar las prendas empeñadas en el Monte de Piedad?

La suspensión de operaciones durante la huelga en el Monte de Piedad ha provocado que personas que empeñaron joyas, herramientas de trabajo, aparatos electrónicos o artículos de valor permanezcan sin posibilidad de recuperarlos físicamente, incluso cuando han realizado pagos o liquidado sus adeudos por medios digitales.

Para muchos usuarios, estos bienes representan mucho más que objetos materiales. En numerosos casos se trata de herramientas indispensables para trabajar, generar ingresos o sostener pequeños negocios familiares.

De acuerdo con información oficial, los usuarios aún no podrán recuperar los objetos que tienen empeñados en la institución. Sin embaergo, las prendas se mantendrán seguras en la bóvedas de las sucursales.

La preocupación aumenta por los intereses y los refrendos

Uno de los principales reclamos de los usuarios es que, mientras las sucursales permanecen cerradas, los intereses y costos asociados a los préstamos continúan acumulándose.

Diversos clientes han manifestado preocupación porque el monto de sus adeudos sigue creciendo, dificultando cada vez más la recuperación de las prendas empeñadas. Aunque la institución ha habilitado mecanismos de pago digitales y esquemas de prórroga para evitar la pérdida inmediata de los bienes, la imposibilidad de retirarlos físicamente mantiene la incertidumbre.

La situación resulta especialmente delicada para quienes empeñaron objetos de valor sentimental o herramientas indispensables para sus actividades laborales.

¿Cómo puedes pagar el refrendo en línea en Monte de Piedad?

Si buscas evitar que el monto aumente por intereses ordinarios, este es el proceso general:

Ingresa a los canales digitales habilitados

Ubica el apartado destinado al seguimiento de contratos y pagos.

Ten a la mano tu número de contrato

Este dato será clave para consultar el estado del empeño y generar el movimiento correspondiente.

Selecciona la opción de refrendo o abono

Verifica que el movimiento corresponda exactamente al contrato activo.

Realiza el pago

Dependiendo del canal disponible, podrás completar el proceso mediante herramientas digitales o establecimientos autorizados.

Conserva comprobantes

Guarda capturas, folios y comprobantes de operación hasta confirmar que el movimiento quedó reflejado.

¿La huelga implica un aumento en los intereses?

Según la información difundida sobre la atención a los usuarios durante el periodo de huelga, algunas fechas y plazos podrían modificarse, además de que se han implementado medidas temporales para minimizar las afectaciones. No obstante, los intereses ordinarios establecidos en el contrato continúan generándose si no se realiza el refrendo correspondiente.

Por ello, esperar a que las sucursales retomen operaciones no significa que la deuda quede suspendida o congelada. Aunque la prenda permanece bajo resguardo, las condiciones contractuales siguen vigentes, por lo que es recomendable revisar cuidadosamente los términos de tu contrato.

¿Hay esperanza de una solución durante junio?

En las últimas semanas, la Secretaría del Trabajo ha impulsado nuevas propuestas para destrabar el conflicto y permitir el regreso de las operaciones. Algunas versiones apuntan a que junio podría convertirse en un mes decisivo para alcanzar un acuerdo entre las partes.

Sin embargo, mientras no exista una resolución definitiva, millones de usuarios seguirán enfrentando incertidumbre sobre el futuro de sus bienes empeñados y el acceso a uno de los servicios financieros más utilizados por los sectores populares del país.

WhatsApp y números de contacto oficiales para resolver dudas del Monte de Piedad

Por su parte, desde el inicio de la huelga, el Nacional Monte de Piedad ha mantenido una comunicación constante con sus clientes a través de redes sociales.

Sin embargo, si tienes alguna duda puntual referente al empeño de tus prendas durante la huelga, el Monte de Piedad ha puesto a disposición de sus clientes un número de WhatsApp y otros datos de contacto para comunicarte con asesores.

Si quieres comunicarte con alguno de los asesores, podrás hacerlo en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los sábados hasta las 16:00 horas, en los siguientes números: