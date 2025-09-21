Ley de amparo de Sheinbaum, peligroso retroceso; privilegia al gobierno: PRI

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve advierte sobre los retrocesos que implica la reforma de amparo que envió la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara alta (La Crónica de Hoy)

La propuesta de reformas a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum es un peligroso retroceso en la democracia de nuestro país porque privilegia los intereses gubernamentales por encima de los derechos humanos de las y los mexicanos, advirtió el PRI en el Senado.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve dijo que esta ley se suma a una serie de iniciativas de control absoluto solo comparadas con los gobiernos autoritarios de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, llevando a la sociedad al desamparo absoluto.

Advirtió que la propuesta presidencial es un traje a la medida de un gobierno que quiere controlar todo inhibiendo la posibilidad de proteger los intereses de colectivos quienes se verán imposibilitados de defenderse ante los abusos de la autoridad, como sucedió en la zona donde se construyó el Tren Maya que padeció una importante destrucción ecológica.

Dijo que las reformas propuestas van en contra de los derechos humanos de las y los mexicanos porque privilegia la aplicación de la justicia a secas, “el propósito gubernamental es aplicar la ley a su conveniencia”, enfatizó.

En este sentido el legislador guerrerense anticipó que la bancada del PRI en el Senado de la República votará en contra de la hoy llamada “Ley del Desamparo” por tratarse de una ley hecha a modo para satisfacer los intereses de un gobierno autoritario como el que encabeza morena.

“Vamos a votar en contra porque la propuesta golpea a la sociedad en su conjunto, donde se sigue protegiendo al gobierno autoritario y donde hoy por hoy el interés legítimo está siendo hecho a un lado.”, puntualizó.

Recalcó que la ley pone en desventaja a los colectivos de defensa de los derechos de los niños con cáncer quienes se verán limitados y no podrán recurrir al juicio de amparo para que se les dote de los medicamentos para su atención, permitiendo que las autoridades no resuelvan absolutamente nada.

Añorve Baños reiteró la decisión de los integrantes de la bancada tricolor de ir en contra de este nuevo intento autoritario de morena y su mayoría legislativa en la Cámara Alta.

“Con esta argumentación el PRI votará en contra y daremos un gran debate en las comisiones o en cualquier espacio o foro donde nos presentemos a debatir el tema”, indicó