Colombianos desaparecidos en CDMX: ¿Qué se sabe hasta ahora?

B-King y Regio Clown (@bkingoficial/@regioclownn/Instragram)

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King y Regio Clown, los cuales fueron vistos por última vez el 16 de septiembre cuando iban de camino a un gimnasio en Polanco.

“Se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para saber quiénes son estas personas y atender la denuncia de desaparición”, confirmó Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo”.

Asimismo, indicó que su Gobierno ha estado en contacto con autoridades de Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro, publicará en X su petición a México de que localicen a sus compatriotas.

“La Cancillería está en contacto. No he entrado yo en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana”, expresó la mandataria.

De acuerdo con Petro, los artistas “desaparecieron después de su concierto en Sonora” y sugirió que quizás los responsables sean “las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los Estados Unidos” y también “por la falta de amor de su sociedad decadente”.

B King, de 31 años, está desaparecido desde el 16 de septiembre, cuando participaba en una gira de conciertos en México.

La última vez que se tuvo noticia de él fue ese mismo día en Polanco, donde supuestamente se encontraba con Herrera, conocido como Regio Clown.

Por su parte, la expareja de Bayron Sánchez, la DJ Marcela Reyes pidió a través de Instagram que sus seguidores colaboren con la búsqueda e hizo un llamado tanto al presidente Petro como a la Cancillería colombiana para que actúen en el caso.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, reiteró Petro.

El domingo, la Fiscalía de Sonora, negó que la desaparición de los artistas hubiera ocurrido en aquella entidad, como lo aseguró el líder colombiano, aunque precisó que realizará las investigaciones pertinentes para establecer cualquier dato que pudiera surgir o que sirva en la investigación.

Por su parte, la Fiscalía de la CDMX emitió una ficha de búsqueda para B King y Regio Clown.