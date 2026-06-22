Pensión IMSS y Bienestar 2026: quiénes pueden recibir ambas al mismo tiempo

Calendario Pensión IMSS 2026: fecha exacta del pago de junio Conoce cuándo depositan la pensión del IMSS de junio (Pexels)

En México, una de las dudas más frecuentes entre adultos mayores es si la Pensión del IMSS y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores pueden cobrarse al mismo tiempo. La respuesta es: sí. Y miles de personas ya reciben ambos apoyos sin perder ninguno de los dos beneficios.

Sin embargo, es importante entender que no se trata de un “doble pago duplicado”, sino de dos programas completamente distintos. Es decir, uno es un derecho laboral generado por años de trabajo formal, y el otro es un programa social universal del Gobierno de México dirigido a todas las personas mayores de 65 años.

¿Quiénes pueden recibir la Pensión IMSS y la del Bienestar al mismo tiempo?

De acuerdo con la información vigente, pueden acceder a ambos apoyos los adultos mayores que cumplan con lo siguiente:

Tener 65 años o más (edad mínima para la Pensión del Bienestar)

Estar pensionados por el IMSS por vejez, cesantía o jubilación

Estar registrados en el padrón de la Pensión para el Bienestar

Cumplir con la documentación y requisitos administrativos de ambos programas

En términos simples, si ya trabajaste y tienes pensión del IMSS, no pierdes el derecho al apoyo del Bienestar.

¿Por qué sí se pueden cobrar ambas pensiones?

La razón es jurídica y estructural. Por una parte, la pensión del IMSS proviene de aportaciones laborales, o bien, cuotas de nómina descontadas junto a su patrón y el Estado. Mientras que la Pensión del Bienestar es un apoyo social universal financiado por el Estado; o bien, se trata de un programa de justicia social universal financiado directamente con el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En términos simples y más comprensibles, ambos esquemas no se excluyen entre sí porque no pertenecen al mismo sistema ni se financian de la misma manera. Por eso, una persona puede recibir su jubilación y al mismo tiempo el apoyo federal.

¿Cuánto dinero recibe un adulto mayor en 2026?

Los ingresos pueden variar dependiendo del caso, pero en términos generales:

Pensión del Bienestar 2026: alrededor de 6 mil 400 pesos bimestrales

Pensión IMSS: monto variable según salario, régimen y semanas cotizadas

En conjunto, un adulto mayor puede recibir ambos depósitos sin reducción o penalización en ninguno de los dos programas.

¿Hay casos en los que no se pueden combinar?

No existe una prohibición general para combinar ambas pensiones. Sin embargo, cada programa tiene sus propias reglas de acceso. Por una parte, la Pensión del Bienestar solo aplica a personas de 65 años o más. Mientras que el IMSS requiere haber cumplido condiciones laborales específicas.

Mientras se cumplan ambos requisitos, no hay restricción para recibir los dos apoyos simultáneamente.