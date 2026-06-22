Pensión Mujeres Bienestar 2026: calendario de registro y requisitos Comenzó el registro para la Pensión Mujeres Bienestar 2026; conoce cuándo debes acudir al Módulo de Bienestar (@bienestarmx)

Comenzó el registro para la Pensión Mujeres Bienestar 2026 y aquí te compartimos cuándo tienes que acudir al Módulo de Bienestar a inscribirte y cuáles son los requisitos para recibir $3,100 pesos.

La Pensión Mujeres Bienestar 2026 forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y está dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad, a las que se les otorgan de manera bimestral $3,100 pesos; esto es todo lo que debes saber para inscribirte.

Calendario de registro para la Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Cuándo me toca registrarme?

El registro para ser una de las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar se realiza de manera calendarizada según la inicial del primer apellido; por lo que aquí te compartimos cuándo debes acudir al Módulo de Bienestar que te corresponde.

Lunes 22 de junio: Letras A, B, C

Martes 23 de junio: Letras D, E, F, G, H

Miércoles 24 de junio: Letras I, J, K, L, M

Jueves 25 de junio: Letras N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 26 de junio: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 27 y domingo 28 de junio: Todas las letras

En caso de que no puedas acudir al Módulo de Bienestar asignado el día que te corresponde según la inicial de tu apellido, recuerda que el sábado 27 y domingo 28 de junio puedes acudir a inscribirte sin importar la letra.

Requisitos: ¿Qué documentos se necesitan para el registro a la Pensión Mujeres Bienestar?

Al Módulo de Bienestar que se te asigne para inscribirte a la Pensión Mujeres Bienestar deberás entregar los siguientes documentos para completar tu registro:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto

Recuerda que como requisitos mínimos debes tener entre 60 y 64 años de edad, tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización y residir en la República Mexicana.

¿Cómo registrarse en la Pensión Bienestar?: Pasos para ubicar tu módulo de registro

El registro de la Pensión Mujeres Bienestar se realiza en los Módulos Bienestar que habilita el Gobierno de México a lo largo del país; así puedes ubicar el más cercano a tu domicilio:

Ingresar a la página de la Secretaría de Bienestar “Ubica tu Módulo Bienestar”

Seleccionar tu entidad y municipio de procedencia

y de procedencia Dar clic en la opción de “No soy un robot” y en “Buscar”