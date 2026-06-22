Registro de Pensión para Adultos Mayores 2026: calendario y requisitos de inscripción

La Secretaría de Bienestar inició un nuevo periodo de inscripción para su programa insignia: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Tras darse a conocer el calendario y los requisitos, los trámites se mantendrán abiertos a partir de este lunes 22 y hasta el próximo domingo 28 de junio de 2026.
La incorporación al programa de la Pensión para Adultos Mayores
Las y los interesados deben acudir presencialmente al Módulo de Bienestar correspondiente en un horario de 10:00 a 16:00 horas; pueden consultar la ubicación de los módulos correspondientes en el portal oficial.
La Pensión de las Personas Adultas Mayores está dirigida a quienes tienen 65 años o más, otorgando por medio de la tarjeta del Banco Bienestar un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales.
Calendario de registro: Pensiones para el Bienestar (junio 2026)
El proceso de inscripción se realiza de manera presencial y es completamente gratuito en todos los Módulos de Bienestar. Los interesados deben acudir estrictamente el día asignado en el calendario del programa.
- Lunes 22: A, B, C
- Martes 23: D, E, F, G, H
- Miércoles 24: I, J, K, L, M
- Jueves 25: N, Ñ, O, P, Q, R
- Viernes 26: S, T, U, V, W, X, Y, Z
- Sábado 27: Todas las letras
- Domingo 28: Todas las letras
Documentación requerida para el registro
Para completar la inscripción, es necesario presentar los siguientes documentos en original y copia:
- Identificación oficial vigente.
- Acta de nacimiento.
- CURP de impresión reciente.
- Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses).
- Teléfono de contacto.
Durante el proceso, los solicitantes tienen la opción de registrar a una persona auxiliar para recibir apoyo en gestiones posteriores; este acompañante deberá entregar la misma documentación.