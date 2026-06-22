Pensión para Adultos Mayores Registro de Pensión para Adultos Mayores 2026: calendario y requisitos de inscripción (Pexels)

La Secretaría de Bienestar inició un nuevo periodo de inscripción para su programa insignia: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Tras darse a conocer el calendario y los requisitos, los trámites se mantendrán abiertos a partir de este lunes 22 y hasta el próximo domingo 28 de junio de 2026.

La incorporación al programa de la Pensión para Adultos Mayores

Las y los interesados deben acudir presencialmente al Módulo de Bienestar correspondiente en un horario de 10:00 a 16:00 horas; pueden consultar la ubicación de los módulos correspondientes en el portal oficial.

La Pensión de las Personas Adultas Mayores está dirigida a quienes tienen 65 años o más, otorgando por medio de la tarjeta del Banco Bienestar un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales.

Calendario de registro: Pensiones para el Bienestar (junio 2026)

El proceso de inscripción se realiza de manera presencial y es completamente gratuito en todos los Módulos de Bienestar. Los interesados deben acudir estrictamente el día asignado en el calendario del programa.

Lunes 22: A, B, C

A, B, C Martes 23: D, E, F, G, H

D, E, F, G, H Miércoles 24: I, J, K, L, M

I, J, K, L, M Jueves 25: N, Ñ, O, P, Q, R

N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 26: S, T, U, V, W, X, Y, Z

S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 27: Todas las letras

Todas las letras Domingo 28: Todas las letras

Documentación requerida para el registro

Para completar la inscripción, es necesario presentar los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento.

CURP de impresión reciente.

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses).

Teléfono de contacto.

Durante el proceso, los solicitantes tienen la opción de registrar a una persona auxiliar para recibir apoyo en gestiones posteriores; este acompañante deberá entregar la misma documentación.