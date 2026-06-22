Sobrinos de gobernadoras, hijos de ex gobernadores y ex priistas, se registran en Morena en busca de gubernaturas en 2027

Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores se registra a la contienda interna por la coordinación estatal de esa entidad

Sobrinos de gobernadoras, hijos de ex gobernadores, aspirantes que van por la revancha, ex priistas, petistas y pevemistas desfilaron por el Word Trade Center para registrarse a la contienda interna de Morena a fin de convertirse en coordinadores estatales de alguna de las cuatro entidades donde se abrió ese proceso rumbo a los comicios del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas.

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche son las cuatro entidades donde Morena abrió el registro para elegir a sus coordinadores estatales de cara al 2027.

Para Aguascalientes, uno de los bastiones del PAN se registraron hasta el momento cuatro aspirantes entre ellos la ex candidata de Morena a la gubernatura de esa entidad en el 2021, Nora Ruvalcaba, quien busca la revancha.

También se registraron para Aguascalientes, el ex titular del Instituto para devolverle al pueblo lo robado (Indep), Ricardo Rodríguez López así como la diputadas del PVEM, Genny López y la ex diputada del PT, Salma Luévano.

Otra de las entidades con gran afluencia de aspirantes fue Baja California donde se registraron rostros visibles como el ex priista, Fernado Castro Trenti, el senador con licencia, Armando Ayala Robles, el alcalde con licencia de Tijuana, Ismael Burgueño, la diputada del PT, Monserrat Caballero y la senadora con licencia, Julieta Ramírez Padilla y el exsecretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas.

¿FRACTURA?

No obstante en esta entidad se asoma la posibilidad de una fractura en la alianza Morena, PVEM y PT, pues la dirigencia estatal de este partido encabezada por el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, advirtió que si no hay piso parejo en la contienda, analizarán la viabilidad de esa alianza.

“No estamos endiosados en hacer una alianza, queremos ver cómo se van desenvolviendo las cosas para que el PT tome sus decisiones”, aseveró

--Irían solos?

--Si no hay piso parejo, claro que si, sostuvo

Bonilla explicó que si bien la diputada Monserrat Caballero ya se registró a la contienda , el PT aún no decide si la someterán a la encuesta general de donde saldrá el o la coordinadora estatal de la alianza para Baja California.

Desfile de aspirantes en el Word Trade Center en busca de alguna de las 17 coordinaciones estatales que están en juego en la alianza oficialista rumbo al 2027.

En tanto para Baja California Sur se registraron hijos de ex gobernadores de esa entidad:

Christian Agúndez Gómez , alcalde del PT con licencia del municipio de Los Cabos, hijo del ex gobernador de esa entidad, Narciso Agúndez.

Asimismo, Manuel Cota, diputado federal con licencia del PVEM e hijo del l exgobernador, y actual Leonel Cota Montaño.

Otro más es el secretario General de Gobierno, con licencia Saúl González Núñez

FAMILIARES

Para Campeche se registró por el PT, Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora, Layda Sansores, así como el diputado local de Morena, Carlos Ucán.

El registro de aspirantes a coordinadores estatales continuará a lo largo de esta semana y para este martes desfilaran los interesados para los estados de Chihuahua, Colima y Guerrero donde no se descarta que el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio se registre pese al candado de nepotismo que existe en Morena y le impide aspirar a ese cargo.