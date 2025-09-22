De la Luz del Mundo... a la Corte: Daniel Wong se suma a equipo del ministro Hugo Aguilar

Daniel Wong se instala en la Corte

El camino de Daniel Wong Ibarra hacia la Suprema Corte no ha sido lineal. De los auditorios religiosos donde se proyectaban las estrategias de evangelización de la Luz del Mundo, pasó a las boletas en Jalisco como candidato a magistrado y, más tarde, a la carrera judicial formal. Ahora su nombre aparece junto al del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.

¿Qué puesto ocupa en la Corte Daniel Wong Ibarra?

Hoy figura como secretario auxiliar en la ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, donde percibe un salario cercano a los 97 mil pesos mensuales, según se detalla en el directorio de la Corte.

Su llegada no pasó desapercibida. Wong representa un perfil particular. Mezcla de experiencia judicial y de incursiones políticas, con un pasado en la esfera religiosa que ahora converge en el máximo tribunal del país.

¿Quién es Wong Ibarra?

Wong Ibarra estudió Derecho del Trabajo y Justicia Laboral en la Escuela Federal de Formación Judicial y cursó una maestría en Derecho Procesal Penal en el Centro de Estudios de Posgrado. Su carrera dentro del Poder Judicial incluye puestos como oficial administrativo, asesor jurídico en Baja California y Veracruz, así como secretario de Instrucción en juzgados laborales de Jalisco.

Este recorrido le permitió ascender en una estructura caracterizada por el rigor técnico, aunque su historia personal añade matices que generan debate en torno a los perfiles que hoy ocupan cargos de alta relevancia en la Corte.

En Jalisco, contendió como candidato a magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral. Aunque fue el aspirante menos votado en su distrito, logró reunir más de 21 mil votos. Pese a las dudas sobre su elegibilidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó su participación, otorgándole un reconocimiento legal que reforzó su perfil.

Daniel Wong Ibarra en la Iglesia de la Luz del Mundo

Antes de alcanzar un espacio en la Suprema Corte, Wong tuvo visibilidad como ponente en estrategias de evangelización de la Iglesia de la Luz del Mundo. Su vínculo con esa organización marca parte de su biografía pública, incluso cuando decidió participar en un proceso electoral judicial.



