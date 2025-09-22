Gabriela Ortega Molina: ¿Quién es la presidenta municipal de Morena que encontraron en rancho de la familia de Caro Quintero?

Gabriela Ortega Molina La presidenta municipal de Colipa aún no ha dado declaraciones ni explicado su presencia en este lugar.

Durante un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales en Veracruz, Gabriela Alejandra Ortega Molina, presidenta municipal de Colipa por Morena, fue localizada y retenida temporalmente en un rancho identificado como propiedad de la familia Quintero.

¿Quién es Gabriela Ortega Molina?

Gabriela Alejandra Ortega Molina es la presidenta municipal de Colipa, Veracruz electa para el periodo 2022-2025. Ha desarrollado una administración municipal con enfoque en obras de infraestructura, servicios básicos y fortalecimiento de las comunidades.

Durante su gestión ha promovido la participación ciudadana y la transparencia, y ha organizado actividades culturales y sociales de reconocimiento comunitario, tales como eventos en días conmemorativos y festividades, así como la administración abierta del impuesto predial.

¿Qué hacía la alcaldesa de Colipa, Veracruz en un rancho de Caro Quintero?

De acuerdo con los reportes, la alcaldesa permaneció alrededor de ocho horas dentro del rancho mientras se desarrollaba el operativo. La intervención no solo se limitó a esa finca, sino que incluyó cateos en otras propiedades de la misma familia, ubicadas en localidades como Emilio Carranza y Vega de Alatorre.

Pese a la relevancia del operativo, hasta el momento no se ha informado que Ortega Molina enfrentara una detención formal ni que exista alguna imputación en su contra. Tampoco se ha precisado por qué se encontraba en la propiedad al momento de los hechos.

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, declaró que la alcaldesa “se encuentra bien” y que las investigaciones continúan integradas en carpetas que serán dadas a conocer en los próximos días. Subrayó además que el gobierno estatal se mantiene en coordinación con las instancias federales para esclarecer lo ocurrido y dar seguimiento a la búsqueda del empresario desaparecido.

Con ello, la presencia de Ortega Molina en un inmueble relacionado con la familia Caro Quintero ha generado interrogantes, aunque por ahora las autoridades insisten en que su retención fue únicamente circunstancial dentro de un cateo de mayor alcance. Será en los próximos informes oficiales cuando se detalle si existen responsabilidades adicionales o si se trató de un hecho aislado en el marco del operativo.