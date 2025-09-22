Titular de la Semarnat reconoce al cambio climático como el “mayo desafío de nuestro tiempo” en la Semana del Clima en Nueva York

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra

Durante su participación en la ceremonia de apertura de la Semana del Clima 2025 en Nueva York, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, hizo un llamado a la comunidad internacional a abandonar modelos extractivistas y a replantear las prioridades globales pues “necesitamos un cambio de paradigma que supere el modelo basado en la sobreexplotación de nuestros recursos naturales”.

En el evento climático más importante del mundo, que se realiza en el marco del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGONU), la secretaria planteó que cada minuto cuenta en esta lucha histórica por la justicia climática ya que “no tenemos un Plan B, y tampoco un Planeta B“.

Destacó que para América Latina y el Caribe “la adaptación debe ser prioridad, junto con el fortalecimiento de las sinergias entre biodiversidad, cambio climático y desertificación, y la creación de mecanismos efectivos de financiación para pérdidas y daños”.

Líderes de los sectores empresarial, tecnológico, político, académico y de la sociedad civil se reúnen en la Semana del Clima con el objetivo de impulsar acciones audaces y transformar sistemas completos frente a la crisis climática.

Alicia Bárcena reiteró el compromiso a nombre de México de avanzar hacia un desarrollo sostenible basado en justicia social, adaptación, financiamiento justo y soluciones basadas en la naturaleza.