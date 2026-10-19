Pide Higinio Martínez identificar provocadores en manifestaciones por contaminación de agua en Jalisco

Grupos de jóvenes identificados como "Bloque Negro" chocan con policias en el marco de las protestas por agua contaminada en Guadalajara, Jalisco (Fernando Carranza García/Cuartoscuro)

El presidente del Senado, Higinio Martínez, respaldó el derecho de los ciudadanos de Jalisco a manifestarse contra la contaminación del agua y llamó a las autoridades estatales a identificar a los grupos que provocaron actos violentos y daños durante las movilizaciones en Guadalajara, sin criminalizar a quienes protestan pacíficamente.

“La gente se manifiesta porque el agua está contaminada y tiene derecho a manifestarse, previamente hubo algún tipo de… no quiero llamarle represión, pero algún tipo de sometimiento, de uso de la fuerza en una manifestación que no fue nada parecido a lo que sucedió el día de ayer, eso es en lo que no deben incurrir las autoridades”, estableció

Sin embargo, subrayó que las autoridades también tienen la obligación de proteger a los participantes y evitar daños a instalaciones públicas y privadas.

El legislador sostuvo que la libertad de manifestación debe garantizarse incluso cuando algunas movilizaciones registren excesos, pues consideró preferible tolerar determinadas expresiones antes que restringir un derecho ciudadano pero sin incurrir en excesos.

Respecto a la última jornada de protestas, el senador distinguió entre los inconformes pacíficos y la presencia de personas encapuchadas que generaron disturbios.

“Son grupos que aprovechan una manifestación, que generalmente se cubren el rostro, no quieren identificarse, que son grupos de provocadores indudablemente, no tiene nada que ver con la legítima manifestación de los ciudadanos de Jalisco que se han manifestado”, recalcó

Al referirse a los hechos ocurridos en Jalisco, Martínez distinguió entre las personas que salieron a protestar por la contaminación del agua y los grupos que, según su interpretación, aprovecharon la movilización para generar violencia.

Explicó que, de acuerdo con testimonios que recibió, algunos participantes se retiraron cuando observaron la presencia de personas encapuchadas, y posteriormente ocurrieron los actos violentos, incluida la quema de puertas.

“Son grupos de provocadores que bueno, ya le corresponderá a la autoridad de Jalisco determinar quiénes son, eso es lo reprobable, pero el derecho a la manifestación debe seguir en tanto no sean resueltas sus demandas”, aseveró

Por ello, consideró que corresponde a las autoridades estatales investigar quiénes participaron y determinar las responsabilidades.

El senador señaló que el gobierno de Jalisco debe mantener una política de respeto a la libertad de expresión, pero también establecer medidas de seguridad para proteger espacios estratégicos, como los accesos al Palacio de Gobierno y al Congreso local, además de otros inmuebles públicos y comerciales.

A su juicio, impedir que quienes hayan cometido delitos continúen realizando actos violentos no debe confundirse con prohibir las manifestaciones ciudadanas.

Insistió en que las protestas por el problema del agua deben mantenerse mientras las demandas de la población no sean atendidas.

Martínez Miranda, aseguró que las personas infiltradas buscan desvirtuar el movimiento social, por lo que indicó que las autoridades locales deben investigar sus identidades.

Finalmente, aclaró que en este episodio en particular, la escalada de violencia no fue producto de un operativo institucional, sino de la acción directa de estos grupos de choque.

“No fue el gobierno del estado al que se le pueda acusar, o al gobierno municipal de un intento de represión, ahora fueron los grupos provocadores que siempre se manifiestan, alguien que se cubre la cabeza, es solamente alguien que tiene la intención de provocar, de lesionar, una manifestación pacífica de ciudadanos que tienen derecho a manifestarse por el derecho al agua”, aseveró