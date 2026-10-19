Aguinaldo ISSSTE 2026: ¿Cuándo se entregará la primera parte y qué pensionados la recibirán?

Aguinaldo ISSSTE 2026. Aquí te respondemos cuándo se entrega la primera parte del pago. Imagen generada con IA. (Gemini)

Los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se preparan para recibir uno de los ingresos adicionales más importantes del año, pues durante noviembre comenzará la entrega del aguinaldo correspondiente a 2026.

El ISSSTE confirmó que la primera parte del aguinaldo será entregada durante los primeros 15 días de noviembre, mientras que la segunda está prevista para el viernes 27 de noviembre, fecha en la que también se realizará el depósito correspondiente a la pensión de diciembre.

¿Cuándo depositan la primera parte del aguinaldo ISSSTE 2026?

El Instituto Mexicano de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicó desde enero su calendario anual de pagos, en el que confirmó que la primera entrega del aguinaldo se realizará durante la primera quincena de noviembre de 2026.

El calendario de los últimos pagos del año contempla las siguientes fechas:

Jueves 29 de octubre: depósito ordinario correspondiente a la pensión de noviembre.

depósito ordinario correspondiente a la pensión de noviembre. Primera quincena de noviembre: primera parte del aguinaldo 2026.

primera parte del aguinaldo 2026. Viernes 27 de noviembre: depósito correspondiente a la pensión de diciembre. Segunda parte del aguinaldo, de acuerdo con el calendario difundido para 2026.

¿Qué pensionados del ISSSTE recibirán el aguinaldo en 2026?

El derecho a recibir esta prestación depende principalmente del régimen pensionario y de la modalidad bajo la cual fue otorgada la pensión. Uno de los grupos beneficiarios está integrado por quienes se jubilaron mediante el Régimen del Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE, correspondiente al sistema de reparto anterior a la reforma de 2007.

Este esquema contempla a trabajadores que ya cotizaban al Instituto antes del 1 de abril de 2007 y que optaron por permanecer en el régimen anterior, bajo las condiciones establecidas por la legislación.

Entre las modalidades que pueden dar derecho al aguinaldo se encuentran la pensión por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada, invalidez y riesgos de trabajo. Asimismo, determinados familiares derechohabientes que reciben una pensión derivada del fallecimiento de un trabajador o pensionado pueden tener derecho a la gratificación anual.

Los pensionados bajo el Régimen de Cuentas Individuales no tienen automáticamente derecho al mismo aguinaldo de 40 días que reciben los jubilados del Décimo Transitorio. Sin embargo, la Ley del ISSSTE reconoce gratificaciones específicas en los seguros de invalidez, riesgos de trabajo y determinadas pensiones de sobrevivencia.

¿Cuánto dinero recibirán los pensionados del ISSSTE por el aguinaldo?

A diferencia del aguinaldo que reciben los trabajadores del sector privado, cuyo mínimo legal es de 15 días de salario, los pensionados del ISSSTE que tienen reconocido el beneficio de 40 días reciben una cantidad calculada sobre su cuota diaria pensionaria.

Para determinar el monto correspondiente, se divide la pensión mensual entre 30 y el resultado se multiplica por 40. Posteriormente, cuando la prestación se divide en dos partes iguales, cada entrega equivale a 20 días de pensión.

Por ejemplo, si una persona recibe una pensión mensual de 12 mil pesos, el aguinaldo anual estimado sería de 16 mil pesos, distribuidos en dos pagos de 8 mil pesos cada uno.