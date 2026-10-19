Ningún funcionario está por encima de la ley: Maru Campos tras detención de ex fiscal de Chihuahua

César Jáuregui, ex fiscal de Chihuahua, detenido por la FGR este lunes

Tras la detención del ex fiscal de Chihuahua, César Jáureghui, por el delito de ejercicio indebido del servicio público y coalición derivado del hallazgo del narcolaboratorio en El Pinal, en abril de este año, operativo donde participaron agentes de estadounidenses de la CIA, la gobernadora de esa entidad, Maru Campos sostuvo que ningún funcionario de su gobierno está por encima de la ley y se aplica sin distinción de colores partidistas.

“En Chihuahua la ley se aplica sin distinción. Aquí no se protege a nadie ni persigue a nadie”, aseveró

Más de 24 horas después de la detención del ex fiscal por parte de esa dependencia estatal, la mandataria estatal emitió un posicionamiento donde advierte que la cooperación con autoridades de otros países es legítima y necesaria, pero debe darse con apego a la ley como siempre se ha hecho en su gobierno, es decir, a través de los conductos institucionales.

“ Así actúa mi gobierno, y así lo exigiré a todas las instituciones a mi cargo”, insistió

En las primeras horas de este lunes, el ex fiscal abandonó las instalaciones donde estaba detenido luego de que la noche del domingo 18 de octubre un juez en Chihuahua determinó que Jáuregui Moreno, llevará en libertad su proceso penal que se le sigue en esa entidad.

Sin embargo tan pronto abandonó las instalaciones, elementos de la FGR lo detuvieron por el delito de presunta traición a la patria, entre otros cargos y los trasladaron al penal del Altiplano en el Estado de México.

Según se dijo será el martes 20 de octubre cuando se lleve la audiencia inicial de los delitos que le inculpa la FGR, entre ellos traición a la patria.

La mandataria de Chihuahua recalcó que la Fiscalía del Estado hizo lo que le corresponde y ha informado oportunamente el estado del proceso y ahora la determinación del proceso contra el ex fiscal corresponde al Poder Judicial.

Héctor Villasana, abogado de Jáuregui Moreno, explicó que la detención en contra de su cliente se ejecutó por una orden de aprehensión que otorgó una jueza federal en el Estado de México por el delito de supuesta traición a la patria.