A dos años de gobierno, Delfina Gómez han sacado de la pobreza casi dos millones de personas  

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante resaltó que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, ha mostrado el sello de la Cuarta Transformación durante los dos años de su gobierno, tiempo en el que casi dos millones de personas han salido de la pobreza.

La legisladora por el partido Morena, externó beneplácito por los resultados de la mandataria de la entidad mexiquense, entre los que destacó que a dos años de gobierno de la mandataria Gómez Álvarez más de 500 mil personas se integraron a los servicios de salud, 280 mil salieron del rezago educativo y se registró una importante reducción en los delitos de alto impacto.

La legisladora Gutiérrez Escalante calificó como un gran logro, el hecho de que la entidad mexiquense se ubique como la segunda con mayor captación de inversión extranjera directa en el país, tal como la gobernadora Delfina Gómez lo resaltó en su informe de gobierno.

En este mismo sentido, la senadora mexiquense y secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República refrendó su compromiso de apoyar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que se haga realidad el plan oriente de la entidad -que es una de las prioridades-, así como atender a los pueblos indígenas.

