Avioneta aterriza de emergencia en Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Oaxaca Una avioneta aterrizó de emergencia en el AIBJ de Oaxaca, resultando una persona lesionada (Redes Sociales)

Este martes 21 de abril, una avioneta aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Oaxaca, resultando una persona lesionada.

De acuerdo con diferentes reportes, el accidente habría ocurrido alrededor del mediodía de este martes, cuando una avioneta que realizaba la ruta Aguascalientes–Huatulco tuvo que aterrizar de emergencia por una supuesta falla en los motores.

Avioneta aterriza de emergencia en el Aeropuerto de Oaxaca: ¿Qué sucedió?

Los hechos ocurrieron en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Oaxaca, ubicado en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, cuando, de acuerdo con diferentes reportes, la avioneta tuvo que descender a la pista sin desplegar de manera correcta el sistema de aterrizaje.

Por lo anterior, se aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes en la terminal aérea. En la aeronave supuestamente iban a bordo seis personas, de las cuales una resultó herida, por lo que fue atendida por los servicios de emergencia que acudieron al lugar del incidente.

Hasta el momento no existe una versión oficial de los hechos por parte de las autoridades; sin embargo, medios locales mencionaron que se han iniciado las investigaciones pertinentes para determinar la causa del accidente.

Por su parte, no hay reportes sobre afectaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Oaxaca debido al aterrizaje de emergencia de esta avioneta.