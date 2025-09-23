Alistan comparecencias de secretarios ante Senado; no van Sedena ni Marina

Senado se alista a recibir el desfile de comparecencias de secretarios de Estado (Graciela López Herrera)

El pleno del Senado aprobó el calendario de comparecencias de diversos secretarios y secretarias de Estado, en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum aunque destaca la ausencia de los secretarios de la Defensa y la Marina, justo cuando esta última dependencia está en el ojo del huracán tras los polémica por la presunta red de corrupción de huachicol fiscal a su interior.

La primera funcionaria en comparecer será la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, seguida al otro día, el 1 de octubre del , secretario de Hacienda, Edgar Abraham Amador Zamora.

Estas comparecencias buscan profundizar el análisis y la rendición de cuentas sobre las políticas y acciones implementadas por el Ejecutivo Federal.

El calendario aprobado contempla dos modalidades de comparecencias: ante el pleno del Senado y ante comisiones legislativas especializadas.

Además de estas dos mencionadas, las otras comparecencias ante el pleno del Senado son la de Juan Ramón de la Fuente Ramírez, secretario de Relaciones Exteriores el próximo 8 de octubre.

Para el : 15 de octubre está programada, la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón para el 22 de octubre la del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En tanto que el 29 de octubre, Ariadna Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar mientras que para Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública no hay fecha.

Por su parte las comparecencias ante Comisiones Legislativas será con Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático el 30 de septiembre, 17:30 horas.

Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía: Ante la Comisión de Energía, 7 de noviembre, 09:30 horas.