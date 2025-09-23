Habrá castigo para quien traicione a la patria, asegura Rosa Icela

CDMX — “Habrá castigo para quien traicione la patria”, aseguró la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con Rodríguez Velázquez, el pleno de San Lázaro reinicia las comparecencias de funcionarios federales, luego de que en la segunda mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se suspendieron.

“México es grande y está en paz. No hay perseguidos políticos ni margen para la impunidad. Aquí no hay represión ni censura: la Secretaría de Gobernación es garante de derechos, mediadora en conflictos y constructora de paz”, enfatizó la encargada de la política interior.

La funcionaria dedicó su participación a diversos sectores sociales: migrantes, magisterio, obreros, pueblos originarios, jóvenes, estudiantes, mujeres, niñas y niños. También reconoció la labor del Poder Legislativo, al señalar que las transformaciones del país no solo derivan de las directrices del Ejecutivo, sino también del compromiso de los parlamentarios.