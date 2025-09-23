IMSS Estado de México Oriente mantiene alberca segura y saludable para 800 usuarios 

Natación, el ejercicio más completo Alberca de la Unidad Deportiva Netzahualcóyotl del IMSS Estado de México Oriente, cumple con estándares de higiene y calidad, en beneficio de 800 usuarios

Con 40 años de servicio ininterrumpido, la alberca olímpica de la Unidad Deportiva Nezahualcóyotl del IMSS Estado de México Oriente, brinda servicio a más de 800 personas desde infantes hasta adultos mayores, con altos estándares de higiene.

Las y los derechohabientes tienen la oportunidad de practicar natación, que ha quedado comprobado, es un ejercicio completo para todo el cuerpo que brinda importantes beneficios para la salud física y mental.

Este ejercicio fortalece articulaciones, favorece la quema de calorías y el control de peso, beneficia los sistemas circulatorio y respiratorio, y contribuye al manejo de enfermedades crónicas degenerativas.

El IMSS Estado de México Oriente resaltó que en la alberca se da mantenimiento para mantener en niveles adecuados el pH, la salinidad y temperatura las 24 horas, los 365 días del año, a fin de brindar un servicio de calidad y seguro a más de 800 personas quienes acuden todos los días desde las 7:00 de la mañana hasta las 21:00 horas.

Se destacó que de las y los usuarios, el 80% son adultos mayores y el 20% restante son niñas, niños y jóvenes; algunos acuden a aprender a nadar o ejercitarse, mientras que otros, especialmente adultos mayores, participan en actividades de prevención, cuidado y recuperación de la salud.

Para las actividades acuáticas, se cuenta con profesores especializados en Educación Física, entrenadores deportivos y la vigilancia de un médico en Medicina del Deporte, para atender de inmediato cualquier emergencia.

Dentro del Programa de Atención Social a la Salud (PASS), se atiende a alrededor de 700 personas al año en ejercicios de higiene de columna, y a más de 1,500 personas con padecimientos crónico-degenerativos, diabetes, obesidad y sobrepeso, quienes son canalizados a la natación por médicos familiares de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 75, 78, 183 y 189.

Como parte de su labor en prevención y promoción de la salud, el IMSS Estado de México Oriente brinda atención integral en la Unidad Deportiva Nezahualcóyotl, con personal especializado, programas de actividad física dirigidos y seguimiento médico a los usuarios, fortaleciendo hábitos saludables y la prevención de enfermedades crónico-degenerativas.