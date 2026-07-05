Exportaciones de alimentos al Reino Unido alcanzan cifra récord de 184 mdp

Alimentos mexicanos en el extranjero Tequila, salsas y melaza de caña encabezaron los productos con mayor presencia.

Los alimentos mexicanos siguen ganando terreno en el mercado del Reino Unido. Entre 2024 y 2025, las exportaciones agropecuarias y pesqueras alcanzaron un valor histórico de 184 millones de dólares, reflejando un incremento de 15 por ciento respecto al año anterior, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Además del crecimiento en ingresos, también aumentó de manera importante la cantidad de productos enviados. Durante ese periodo, México exportó 104.4 mil toneladas de alimentos al Reino Unido, un volumen 70.3 por ciento superior a las 61.3 mil toneladas registradas en 2024.

La dependencia federal explicó que uno de los principales factores detrás de este avance fue el incremento en las exportaciones de melaza de caña, producto que duplicó su volumen y fortaleció su presencia en el mercado británico.

Entre los alimentos mexicanos con mayor valor de exportación destacó el tequila, con ventas por 42.7 millones de dólares. Le siguieron las salsas, que generaron 27.2 millones; la melaza de caña, con 18.5 millones; el aceite de ajonjolí, con 6.8 millones; la miel, con 4.8 millones; las berries, con 4 millones, y la nuez de nogal, con 3.8 millones de dólares.

La lista también incluye el café sin tostar, con 3.2 millones de dólares; la cerveza, con 2.6 millones; los frutos y partes comestibles de plantas, con 2.5 millones, además de otros productos que en conjunto aportaron 68.1 millones de dólares.

La Secretaría de Agricultura señaló que algunos productos han mantenido un crecimiento constante en los últimos años. Entre 2021 y 2025, las exportaciones de salsas aumentaron 45.2 por ciento, mientras que las de melaza de caña crecieron 38.2 por ciento, lo que refleja una mayor aceptación de los alimentos mexicanos entre los consumidores británicos.

La dependencia indicó que estos resultados forman parte de la estrategia para fortalecer las cadenas productivas, mantener los estándares de sanidad e inocuidad, impulsar la innovación y acompañar principalmente a productores de pequeña y mediana escala para ampliar la presencia de sus productos en mercados internacionales.

El gobierno Federal destacó que el país continúa consolidándose como uno de los principales exportadores de alimentos de alta calidad y fortalece su presencia en uno de los mercados más importantes de Europa.