Tren Maya, amenaza mortal diaria: PAN; exige bitácoras de control y reporte de incidencias semestral

Tren Maya entre cuestionamientos desde su puesta en marcha (Archivo)

Luego de las denuncias por las constantes fallas del Tren Maya, el PAN en la Cámara de Diputados cuestionó la verdadera operatividad y garantías tras abordar este transporte considerado una de las obras emblemáticas del ex presidente Andrés Manuel López Obrador cuyo costo se disparó por arriba de los 500 mil millones de pesos, cuatro veces más de lo presupuestado originalmente.

El costo del Tren Maya se disparó de forma exponencial, triplicándose desde sus proyecciones iniciales de $120,000 millones a superar los $500,000 millones de pesos.

Actualmente, la obra enfrenta graves déficits, registrando pérdidas operativas millonarias debido a que los ingresos por pasajeros son insuficientes para cubrir sus elevados gastos de operación.

Integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, exigió la bitácora de seguridad, de funcionamiento y de control del Tren Maya.

“Ya sabemos que se trata de una obra inservible por el simple hecho de que no está terminada, tiene mucho indicio de corrupción y además, es peligrosa por la amenaza latente de mas descarrilamientos”, alertó

Luego de que pasajeros del Tren Maya estuvieran varados por más de cinco horas sin electricidad ni aire acondicionado, en el tramo Mérida-Cancún del Tren Maya, Sánchez Rodríguez acusó que ese transporte acumula choques, incidentes y quejas de usuarios y lamentó el silencio de la presidenta Claudia Sheinbaum a esta obra “inoperante” de AMLO.

Por ello, el diputado Sánchez Rodríguez retó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a subirse al Tren Maya y constatar las fallas y responderle a los usuarios que se quejan del servicio y pasan momentos complicados.

El panista solicitó a las autoridades tanto del Tren Maya, de la Defensa Nacional y empresas constructoras, realizar un diagnóstico técnico más, para saber la viabilidad exacta en este sistema de movilidad.

“Ha tenido una constante situación de incidencias, como el sucedido en marzo del 2024, cuando un vagón del Tren Maya se descarriló en el tramo Mérida–Campeche, a la altura del municipio de Tixkokob, Yucatán.”, acusó

Recordó que en enero del 2025, otra vez se volvió a descarrilar el Tren Maya. “Se volcó en la estación Limones en Quintana Roo y dejó como saldo una persona lesionada.

“En agosto del 2025, un vagón del Tren Maya se descarriló en la estación Izamal, luego de haber chocado con otra unidad; es decir este tipo de impactos son en su mayoría provocados por fallas, vías que no coinciden y deformaciones. Y no estamos considerando el sobrecosto, las tranzas en la adquisición de los vagones y mucho menos, los contratos a las empresas que son propietarias amigos de los juniors del bienestar”, estableció