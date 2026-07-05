Vive Saludable, Vive Feliz seguirá en las escuelas como programa permanente: SEP

Vive Saludable, Vive Feliz La estrategia incluirá seguimiento médico, entrega de lentes gratuitos y acciones para promover hábitos saludables.

Después de recorrer miles de escuelas públicas del país durante el ciclo escolar 2025-2026, la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz” continuará como una política permanente para fortalecer la salud de niñas y niños, así lo informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El funcionario explicó que las Jornadas Nacionales de Salud concluyeron con la participación de más de 10.8 millones de estudiantes de 83 mil primarias públicas, quienes recibieron diferentes valoraciones médicas como parte de esta iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Para realizar estas revisiones participaron más de 700 brigadas integradas por alrededor de 8 mil especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), además del apoyo de maestras y maestros en escuelas urbanas, rurales, indígenas y comunitarias.

Durante las jornadas se evaluó el peso y talla de los alumnos, su salud visual, la salud bucal y también se promovieron hábitos de alimentación y bienestar entre la comunidad escolar.

Mario Delgado señaló que las madres, padres y tutores ya recibieron un informe personalizado con los resultados de sus hijas e hijos. El documento fue entregado tanto en formato digital como impreso e incluye los diagnósticos, recomendaciones médicas y, cuando fue necesario, la referencia a unidades de salud para continuar con la atención.

La información obtenida permitió identificar algunos de los principales problemas que enfrentan los estudiantes, como sobrepeso y obesidad, disminución de la agudeza visual, caries, así como casos de bajo peso y baja talla. El secretario afirmó que estos datos servirán para fortalecer futuras políticas públicas enfocadas en la prevención.

Uno de los avances que destacó fue el relacionado con la salud visual. Informó que ya se realizaron más de 217 mil segundas valoraciones especializadas y que más de 145 mil estudiantes recibieron lentes gratuitos. Además, continúa el proceso para entregar más de 1.5 millones de pares adicionales.

El titular de la SEP recordó que también siguen vigentes los lineamientos que prohíben la venta de comida chatarra, refrescos y bebidas azucaradas dentro de los planteles escolares. Indicó que esta medida ya es aplicada por más del 86 por ciento de las escuelas primarias y secundarias del país.

Como parte de los resultados de la estrategia, las instituciones del sector salud han brindado más de ocho millones de atenciones médicas en más de 4 mil 500 clínicas del IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y centros de salud.

Mario Delgado adelantó que durante el periodo vacacional se organizarán Ferias de la Salud para acercar servicios médicos a las familias y facilitar la atención oportuna de niñas y niños.

Finalmente, aseguró que “Vive Saludable, Vive Feliz” dejará de ser una estrategia temporal para integrarse de manera permanente al trabajo de las escuelas mediante los Consejos Técnicos Escolares y un repositorio digital con materiales dirigidos a docentes, directivos y familias, con el objetivo de fortalecer el bienestar y la salud de los estudiantes.