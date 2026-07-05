Vinculan a proceso a presunto integrante de red de Genaro García Luna por peculado y asociación delictuosa

Jesús N Vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa (FGR)

Un juez federal vinculó a proceso a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez por su probable responsabilidad en los delitos de desvío de recursos y asociación delictuosa, al considerar que existen elementos para investigarlo por su presunta participación en la red de corrupción atribuida al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el imputado estaría relacionado con una estructura financiera integrada por servidores públicos, personas físicas y morales que presuntamente operó mediante empresas fachada para desviar recursos públicos y ocultar ganancias ilícitas.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el esquema utilizaba contratos simulados para justificar pagos por servicios que, presuntamente, nunca fueron prestados. Posteriormente, los recursos eran canalizados a través de una red de empresas para ocultar su origen.

Las indagatorias identifican a Pérez Rodríguez como exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y lo relacionan con una investigación que involucra a 61 exservidores públicos por presuntas irregularidades en contratos destinados al sistema penitenciario federal.

Según la acusación, el esquema habría permitido el desvío de 2 mil 950 millones de pesos mediante contratos presuntamente irregulares celebrados durante la administración federal anterior. Parte de esos recursos, sostiene la Fiscalía, habrían sido canalizados a empresas vinculadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario y esposo de la conductora Inés Gómez Mont.

Entre los exfuncionarios investigados también figuran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales, y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del organismo.

Pérez Rodríguez había sido detenido en diciembre de 2025; sin embargo, tras diversos recursos legales promovidos por su defensa, el procedimiento fue repuesto parcialmente. Una vez reanudada la audiencia, el Ministerio Público Federal presentó nuevos datos de prueba que permitieron al juez dictar la vinculación a proceso.

Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

El caso forma parte de las investigaciones que la FGR mantiene abiertas por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero relacionados con la estructura financiera atribuida a García Luna, quien enfrenta diversos procesos judiciales por hechos distintos en México y Estados Unidos.