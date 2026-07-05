Tren Buenavista-Pachuca entra a revisión; afinan cada detalle antes de su llegada a México

Tren Buenavista-Pachuca Una vez concluida la inspección, el público podrá conocer el interior del tren de manera gratuita

Antes de que el primer tren eléctrico de la ruta Buenavista-Pachuca llegue a México, las autoridades realizan una revisión completa de su diseño para verificar que cada espacio cumpla con las condiciones necesarias para ofrecer un viaje cómodo y seguro a los futuros pasajeros.

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) llevó a cabo la evaluación de una maqueta a escala real de la unidad que operará en esta nueva ruta ferroviaria. El recorrido fue encabezado por el director general de la agencia, Andrés Lajous Loaeza, acompañado por especialistas y representantes de la empresa CRRC, encargada de la fabricación de los convoyes.

Durante la inspección se revisaron tanto los espacios interiores como el aspecto exterior del tren. El análisis incluyó la ergonomía de la cabina, los materiales utilizados en los acabados y la distribución de elementos como los asientos, pasamanos, portaequipajes, áreas para transportar bicicletas y espacios destinados a personas con discapacidad.

La revisión también permitió valorar distintos componentes del convoy con el objetivo de garantizar que las unidades ofrezcan buenas condiciones de operación cuando entren en servicio.

La maqueta corresponde al diseño definitivo que tendrán las 15 unidades eléctricas actualmente en fabricación. De acuerdo con la ATTRAPI, el primer tren será enviado desde China a México durante este mes.

Cada convoy tendrá una longitud de 102 metros y capacidad para transportar hasta 893 pasajeros. Además, contará con cámaras de videovigilancia, pantallas digitales y sistema de voceo para brindar información y orientación a los usuarios durante los recorridos.

Una vez que concluyan las evaluaciones técnicas, la agencia abrirá esta maqueta al público para que cualquier persona pueda recorrer gratuitamente el interior del tren y conocer cómo serán las unidades que conectarán la Ciudad de México, el Estado de México y Pachuca.

La ATTRAPI informó que la fecha de apertura será anunciada a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

En la revisión también participaron el presidente de CRRC ZELC, Wang Qiaolin; el subgerente general de CRRC ZELC, Gao Feng; el representante de México Railway Transportation Equipment, Liu Zhenwei; el gerente general del proyecto EMU AIFA-Pachuca, Wang Jinsheng; y el subgerente general del proyecto EMU AIFA-Pachuca, Xu Wei.

Con estas evaluaciones, el Gobierno de México y la ATTRAPI continúan con los trabajos para poner en marcha los nuevos proyectos ferroviarios de pasajeros, con la meta de ofrecer un sistema de transporte más eficiente, sustentable y moderno.