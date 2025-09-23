Piden justicia para Paloma Nicole: joven de 14 años que habría fallecido por cirugía estética

Justicia para Paloma Nicole La joven de 14 años falleció el 20 de septiembre y su padre acusa negligencia médica en un procedimiento estético que le hicieron sin su autorización.

Un nuevo caso de indignación social ha surgido recientemente por el fallecimiento de Paloma Nicole Arellano Escobedo. El padre de la menor de edad denunció que la causa de la muerte fue un acto de negligencia médica ocurrido durante una cirugía estática de implante de bustos, presuntamente realizada por la pareja de su madre, quienes también son acusados de cubrir estos hechos.

¿De qué murió Paloma Nicole?

Este sábado 20 de septiembre, Paloma Nicole falleció en Durango tras días de atención médica por malestares supuestamente causados por dar positivo a COVID-19, motivo que aparece oficialmente en el acta de defunción.

Sin embargo, por medio de las redes sociales, el padre de la joven acusa a la madre y su actual pareja de haber llevado a cabo una cirugía de aumento de busto sin consentimiento y que habría sido la causa real de su muerte.

“El 12 de septiembre fue sometida sin consentimiento, a una cirugía estética por el Dr. V.M.R., hijo del magistrado V.M.M.R.G, en complicidad con su madre P.J.E.Q.

El 20 de septiembre, tras días de sufrimiento, mi hija falleción. En su certificado de defunción, falsamente se asentó ‘enfermedad’ como causa ed muerte, intentando encubrir la verdad.

La denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía de Durango. Exijo que se investigue a todos los responsables". Escribió en sus redes sociales.

Denuncia El padre de la menor de edad asegura que asistió a la Fiscalía del estado de Durango para pedir que se investigue la muerte de Paloma Nicole por negligencia médica.

De acuerdo con testimonios, la madre de Paloma Nicole tiene una relación sentimental con Víctor Manuel Rosales, cirujano plástico, quien ya le habría aplicado procedimientos y operaciones de este tipo, por lo que ella habría buscado que le hiciera un aumento de busco a su hija.

“El hospital tenía todos los permisos para operar”

Por su parte, el titular de la CPROISED aseguró que el hospital contaba con todos los lineamientos para poder llevar a cabo este procedimiento y que existía la firma de uno de los tutores.

“Dentro de lo que consta en el expediente, la paciente fue correspondiente atendida conforme a los lineamientos. Desafortunadamente ella fue atendida días previos a su defunción (..) Aquí hay que esperar a ver la autopsia, aparentemente existe una denuncia. Vamos a esperar a ver qué arroja. En cuestión muestra, la paciente contaba con los consentimientos informados del procedimiento anestésico, quirúrgico y de todo lo que necesitaba.

Nada más está plasmada la firma de la mamá y hasta donde se nos informó es que el padre no firmó. Sabemos que ella tenía la custodia legal.

Piden Crear la Ley Nicole

Ahora, usuarios en redes sociales han comenzado a proponer la creación de una Ley Nicole, para prohibir que menores de edad sean sometidas a este tipo de cirugías estéticas que puedan poner en riesgo su vida, ya que en este momento se pueden realizar con autorización de los tutores.