“Apostar por lo hecho en México, oxígeno para el sector textil”

El lineamiento de sustituir importaciones por productos nacionales es como una “veladora ardiente” para la industria textil de nuestro país, después de años de indiferencia, contrabando y prácticas desleales…

Es la esencia del Plan México, anunciado a nivel federal, y por eso los industriales del ramo lo celebran. “Ya necesitábamos un plan así”, afirmó en entrevista con Crónica Rafael Zaga Saba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX).

El sector suma 10 trimestres consecutivos con un descenso en el PIB manufacturero y durante los últimos años ha perdido más de 80 mil empleos. Hoy el objetivo es seducir al consumidor nacional para comprar lo hecho en México. Como un frase de campaña, se invita a “voltear la etiqueta” de las prendas en cualquier tienda o centro comercial, en busca del sello de origen, y apostar por manos mexicanas.

“A la industria que mejor le queda el Plan México es a la textil, como anillo al dedo, porque nosotros sí podemos hacer productos cien por ciento nacionales. De todas las exportaciones como país, los textiles son los de mayor contenido mexicano, pura mano de obra nacional, desde la semilla sembrada en un campo algodonero del norte hasta el producto terminado”, apuntó Zaga Saba.

¿Cuál es el porcentaje de contenido nacional en las exportaciones textiles? -se le preguntó.

Por cada dólar que exportamos, el 36 por ciento es de contenido nacional, y eso que hablamos del promedio de varios tipos de productos que enviamos al extranjero.

Se sabe que entre los productos más solicitados están los pantalones de mezclilla…

Sí, hay un mercado gigantesco en Estados Unidos, donde uno de cada 3 pantalones de mezclilla para caballero comercializados son producidos en México; son los que generalmente llamamos jeans, hechos con algodón que viene de Chihuahua, de Tamaulipas o de la región de La Laguna. Desde la tierra, desde el campo hasta la prenda final, son cien por ciento nacionales. Y es lo que seguiremos defendiendo.

¿Por qué el desplome en el PIB, los empleos perdidos y las empresas cerradas?

Principalmente porque ha habido un mal uso de programas sectoriales como el IMMEX: se importaban mercancías como temporales, pero era un engaño, se quedaban en México sin pagar impuestos ni aranceles. Y además por el contrabando bronco y técnico. Es la consecuencia de no competir en una cancha pareja. ¿Cómo competir con China cuando no respeta las reglas de mercado, cuando recibe subsidios de su gobierno y el 80 por ciento del algodón que consume viene de una región llamada Xinjiang, donde se ha documentado trabajo forzoso? Por eso en Estados Unidos y Europa muchas marcas lo tienen vetado, no podemos competir contra eso. Fue una suma de factores y se formó la tormenta perfecta.

¿Cuántos empleos se han perdido?

En los últimos años han sido más de 80 mil, no los hemos podido recuperar. También han cerrado varias empresas, grandes y pequeñas, que ya eran de varias generaciones. Aun así, somos un sector estratégico, que le sigue dando trabajo a un millón 100 mil personas, el 68 por ciento mujeres, y que no se limita a unidades productivas en zonas urbanas, también en zonas rurales.

Y pese a eso, los han desdeñado: en el sexenio pasado, el de López Obrador, ni siquiera les abrieron la puerta…

Queremos mirar hacia adelante, hoy vemos una relación distinta, un cambio de objetivos y la meta de hacer cumplir el Plan México. Mantenemos un diálogo constante con la Secretaría de Economía para recuperar los empleos perdidos.

¿Cómo?

No sólo surtimos prendas de vestir, sino muchos otros productos. Para servicios turísticos y hotelería tenemos sábanas, cortinas, toallas; para el ramo automotriz contamos con tejidos y textiles técnicos, lo mismo para el ámbito aeroespacial, y la Secretaría de Economía nos está acercando a esos y otros sectores.

La competencia desleal también se ha dado en la web, con plataformas como Temu…

Pues tendrán que pagar impuestos como nosotros lo hacemos y como cualquier ciudadano; igualdad de condiciones, y adelante.

Sellar la puerta

El 19 de diciembre de 2024, el Ejecutivo firmó un decreto para incrementar los aranceles de mercancías textiles y reducir la lista de productos con la posibilidad de ser importados vía el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

¿Qué impacto ha tenido, a más de 10 meses de la firma? -se preguntó al presidente de CANAINTEX.

Es algo que veníamos peleando de tiempo atrás. Había una importación desmedida de productos finales que se hacían pasar por temporales. Más del 80 por ciento venían de China. Lo que sigue es sellar las puertas de entrada para evitar el contrabando, ahí está el reto para Rafael Marín, titular de Aduanas.

¿Cuál es el corazón de esta campaña que invita a la gente a voltear la etiqueta?

Lo que buscamos es que corrobore que un producto textil hecho en México es de calidad, apegado a la mejor tecnología y a precios competitivos. No cuesta nada voltear la etiqueta de una camisa, de una playera, de una toalla y verificar si es hecho en el país, que los consumidores sepan que tendrá igual o mejor calidad que un producto de cualquier otro país. Tampoco cuesta nada preguntar en las tiendas si les pueden ofrecer alguna opción nacional, vale la pena, porque la totalidad de la derrama económica se quedará aquí.

¿Han encontrado casos de simulación de etiquetas, es decir, productos asiáticos que tramposamente se reetiquetan como hechos en México?

Sí, lo hemos detectado, y no somos la única industria que lo padece, existen muchas artimañas en el negocio oscuro del contrabando y la triangulación. Por eso pedimos también limpiar y fortalecer las aduanas, digitalizar y automatizar los procesos y evitar estas trampas.

Eso de limpiar las aduanas parece un cuento chino, que se incumple cada sexenio…

Sentimos que hay mejor comunicación, la orden clara desde la Presidencia por barrer la basura poco a poco.

Pero ahora se sabe que hasta las Fuerzas Armadas han participado en el cochinero de las aduanas…

Estamos en mejores condiciones que el sexenio pasado. Es 2025, hay que resolver ya los problemas que venimos cargando. Nosotros concentrados: no necesitamos subsidios ni proteccionismo, en una cancha pareja, a la industria textil no le asusta nada.