Siguen renuncias en PRI; se va Héctor Yunes; “Alito” se ha adueñado del tricolor, acusa

Héctor Yunes Landa renuncia al PRI al acusar que Alito ha fracturado al tricolor (La Crónica de Hoy)

Después de 45 años de militancia, el diputado local y ex candidato de la alianza opositora a la gubernatura de Veracruz, Héctor Yunes Landa renunció al PRI al acusar que Alejandro Moreno Cárdenas se ha adueñado del tricolor y lo llevará a su extinción.

“Mi renuncia obedece a que el partido se encuentra secuestrado por un personaje impresentable que pretende seguir decidiendo por décadas en el partido”, acusó

En un mensaje dirigido a la población, recalcó que Alito no sólo ha fracturado al partido, sino que ha alejado a sus más distinguidos militantes, reduciendo al PRI a una minoría sin proyecto ni futuro.

“Por ello mi renuncia irrevocable al que fue por décadas el mejor partido de México y que por hoy caciquil conducción del peor presidente de su historia se encuentra extraviado en una ruta incierta que tristemente podría conducirlo a su extinción”, sostuvo

A través de sus s redes sociales, el político veracruzano explicó que la renuncia al PRI la presentó este 2 de mayo; sin embargo, hizo el anuncio este domingo para no distraer la atención al homenaje hacia Fidel Herrera Beltrán y Rosa Borunda, el cual se realizó en la sede del Comité estatal del PRI.

Actualmente, Héctor Yunes Landa es diputado plurinominal en la LXVII Legislatura del Congreso de Veracruz, a la cual llegó por el PRI el 5 de noviembre de 2024.

Fue el candidato a la gubernatura de Veracruz por la alianza PRI, PAN y PRD en lasa pasadas elecciones del 2024.

Inició su carrera política en 1977, cuando se unió al PRI. En 1979, fundó y presidió el Comité Ejecutivo Estatal de FIREV (Frente Defensivo Independiente Estudiantil de Veracruz).

Fue el secretario general nacional de la Organización Revolucionaria Popular Juvenil mientras se desempeñó como diputado federal por primera vez en la LIII Legislatura del Congreso de la Unión.