Intensifica PAN solicitud a Senado sobre desaparición de poderes en Sinaloa; “medidas contundentes”.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, advierte que licencia de Rocha Moya no soluciona la crisis en Sinaloa (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

La dirigencia nacional del PAN aseguró que la licencia de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa no resuelve el problema que se registra en esa entidad por lo cual insistió al Senado en evaluar de manera inmediata la desaparición de poderes en ese estado.

Ello como un mecanismo constitucional para restablecer el orden ante situaciones extraordinarias como las acusaciones sobre presuntos vínculos con carteles del crimen organizado y narcotráfico contra el gobernador –con licencia—de esa entidad, Rocha Moya.

“Que el ex gobernador Rocha haya pedido licencia no resuelve el problema, en tanto que no se tomen medidas contundentes para combatir la delincuencia y el crimen organizado en Sinaloa”, recalcó el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero

Por ello—agregó-- Acción Nacional continúa insistiendo en la desaparición de poderes en esta entidad como medida para solucionar la crisis de inseguridad que vive ese estado de la República y darle a las familias sinaloenses mejores condiciones de vida.

Recalcó que no se trata de una medida extrema, sino de una respuesta necesaria frente a una crisis que ha rebasado a las autoridades locales. Sinaloa y su gente merecen un gobierno que sí vea por ellos, y no por los criminales.

Romero Herrera, afirmó que las acusaciones formales presentadas en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por delitos relacionados con el narcotráfico confirman una situación que durante años fue advertida y que hoy adquiere una dimensión institucional.

“Es lamentable que investigaciones de esta magnitud provengan de otro país antes que de nuestras propias autoridades. Esto cambia completamente la dimensión del problema: ya no hablamos solo de corrupción, sino de la posible distorsión de un proceso democrático mediante la participación de grupos criminales”, sostuvo.

Romero Herrera advirtió que uno de los elementos más delicados es que los señalamientos plantean la posible intervención del crimen organizado en el proceso electoral de 2021.

Por ello, sostuvo que el Senado de la República debe evaluar de manera inmediata la desaparición de poderes en la entidad, como un mecanismo constitucional para restablecer el orden ante situaciones extraordinarias.

El líder panista advirtió que México no puede permitir que quienes tienen la responsabilidad de combatir al crimen organizado estén bajo sospecha de vínculos con él, y reiteró que se debe garantizar el Estado de derecho y la seguridad de las y los ciudadanos.

“Defender el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas es defender a México. Ante esta grave afrenta al bienestar y la integridad de las familias sinaloenses, Acción Nacional no dejará de insistir en que merecemos algo mejor que la supuesta transformación que ofreció un movimiento que ha destruido todo a su paso”, estableció